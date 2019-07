Høie avviser at situasjonen i ambulanseflytjenesten er en krise

Siden selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge, har beredskapen i Nord-Norge vært svekket. Dette skyldes pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte de to første ukene.

I et svar på et spørsmål fra Senterpartiets Kjersti Toppe skriver helseminister Bent Høie (H) at han vil orientere Stortinget om situasjonen etter at det åpner igjen til høsten.

Toppe har bedt Høie om å redegjøre for ekstrakostnader operatørbyttet har medført, hvor lenge det er ventet at den svekkede beredskapen vil vedvare og hvilke konsekvenser situasjonen får for Babcock og helsetjenesten.

Senterpartiets Kjersti Toppe har bedt helseministeren redegjøre for ekstrakostnadene operatørbyttet i luftambulansetjenesten har medført. Foto: Ingrid Aarekol / NRK

– Akutt og uholdbar

Toppe mener det er positivt at det kommer en redegjørelse, men stiller seg kritisk til at Høie ikke kan svare på hvor lenge den nåværende situasjonen vil pågå.

– Krisen i ambulanseflytjenesten er akutt og uholdbar. Derfor er det ikke beroligende at helseministeren ikke kan svare på hvor lenge han forventer at situasjonen kommer til å fortsette, eller hvordan krisen rammer helsetjenesten for øvrig. Av hensyn til alle som nå må leve med svekket helseberedskap, er det avgjørende å få svar på disse spørsmålene så raskt som mulig, sier hun.

Overlege Mads Gilbert ved Akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge gikk i VG tirsdag hardt ut mot situasjonen.

Følger det tett

Høie sier at han følger situasjonen tett, og at daglige statusoppdateringen fra helseforetaket Luftambulansetjenesten HF har vist at beredskapen er god.

– De involverte har forberedt overgangen, og tiltaksplanen som er utarbeidet har så langt virket. Pasientene som har behov for det får luftambulanse. Ingen bestrider at det har vært utfordringer rundt operatørbyttet, sier han til NTB.

Helseministeren avviser imidlertid at situasjonen bør betegnes som en krise.

– Det å betegne dette som en krise, slik Sp gjør, er direkte misvisende og bidrar til å spre unødvendig frykt blant befolkningen, sier Høie.

Han legger til at de skal komme tilbake til fordelingen av kostnadene for ekstratiltakene.

Det har blitt iverksatt flere tiltak for å holde beredskapen oppe mens besetningen på ambulanseflyene i nord gjennomfører treningen.