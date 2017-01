Her er de nye flyrutene i nord

Widerøes originale ruteopplegg for 2017 har skapt mye frustrasjon og sinne i Nord-Norge.

I dag kan Widerøe presentere endringene, etter samarbeid med Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene i Troms og Finnmark.

Her kan du se hele det nye ruteopplegget for Nord-Troms og Finnmark:

Flyavganger det ikke har vært endringer på er heller ikke oppført i ruteplanen. Dette gjelder for eksempel Lakselv, som fortsetter som før.

Ser du noe du er kritisk til? Send oss et tips på 03030.

Ruteopplegget er ifølge Widerøe omtrent det samme som i dag. Mange reagerte på at de ifra kysten tidligere måtte ha en ekstra overnatting for å komme seg til Oslo – dette skjer ikke nå lengre.

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe. Foto: Widerøe

Widerøe får også muligheten til å lande etter midnatt og kan ha flyreiser over tre timer. Konsekvensen er at avganger på lørdager kuttes.

– Vi har kuttet ned på lørdagsflyging, som det opprinnelige kravet sa. Passasjerer og politikere har sagt at man heller ville ha ukedager og dette ser vi også på trafikktallene, sier Catharina Solli, informasjonssjef i Widerøe, som sier rundene med departementet har vært en god prosess.

– Vil dere tjene på endringene?

– Nei, dette er de samme kravene og samme tilskudd. Ville vi gått ut over dette, så måtte vi lagt til ekstra fly og crew, som ville blitt dyrere. Dette er innenfor de samme økonomiske rammene. Vi er ikke noe mer tjent med dette, sier Solli.

Samferdelsminister Ketil-Solvik Olsen mener ikke de nye rutene er en erkjennelse av at anbudsprosessen har gått for fort. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Synes forslagene var gode

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at det viktigste for dem har vært å gi et best mulig flytilbud.

– Vi har hørt på Widerøe, lokale politikere og lokale organisasjoner. Widerøe har sagt at de trenger noen steder å lande seinere og noen steder å utvide tidslengden på flyrutene for å rekke flere flyplasser. Vi har syntes de forslagene har vært gode, sier han til NRK.

– Hele denne runden på anbudet kommer jo av at dere ikke hadde en høringsrunde. Erkjenner dere nå at denne saken i utgangspunktet gikk for fort gjennom?

– Nei, vi mener det viser at det er en fleksibilitet i systemet til å rette opp. Det ville vært en mer tungvint høringsprosess. Jeg konstaterer at noen politikere har vært mye ute i media, mens mange av aktørene har brukt energien sin på konstruktive løsninger – noe vi mener vi har funnet, sier samferdselsministeren.

Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel, Geir Ove Bakken er fornøyd. Foto: Stian Strøm / NRK

Færre avganger på lørdag

Også hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken, er fornøyd.

– Dette betyr at vi får et rimelig bra ruteopplegg for perioden fram til 2022. Det er tilnærmet det vi har i dag. Mandag til fredag får vi omtrent det samme, men med litt lavere produksjon (avganger journ. anm.) på lørdager. Det er vi fornøyd med, sier Bakken.

Han sier mange var i utgangspunktet fornøyd med dagens løsning, og ønsket å beholde dette.

– Med utgangspunktet vi hadde i november hvor alle kom med tilbakemelding på at «dette aksepterer vi ikke», så er jeg fornøyd. Departementet har forstått at dette ikke har vært et akseptabelt opplegg.

Bakken sier at det fra nå blir færre avganger lørdag, men mener dette var et tilbud som ikke blir brukt mye uansett.