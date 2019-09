Har ikke fraktet ut de omkomne

Lensmann Øyvind Lorentzen sier at de ikke har fått fraktet ned alle de omkomne etter helikopterulykken i Alta.

Lorentzen håper at de får hentet ned de omkomne fra ulykkesstedet i løpet av kvelden.

– Vi jobber med å få dem fraktet ned. Så fortsetter identifiseringsarbeidet etter det, sier Lorentzen, som la til at det kan litt tid før det formelle identifiseringsarbeidet er ferdig.

Seks personer omkom i ulykken. Fem av de omkomne kom fra Alta kommune.

Lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen, holdt en pressebrifing om helikopterulykken som krevde seks menneskeliv. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Ingenting tyder på teknisk feil

Luftfartstilsynet har foreløpig ikke fått opplysninger som kan tyde på teknisk svikt ved helikopteret som styrtet i Alta.

– Det er så langt ikke noe som indikerer teknisk svikt, sier avdelingsdirektør Wenche Olsen i Luftfartstilsynets fagavdeling til NTB.

Derfor er det heller ikke noe som tilsier at alle helikoptre av samme type som ulykkeshelikopteret, et splitter nytt helikopter av typen AS350 (senere omdøpt til H125), bør settes på bakken, sier Olsen.

– Men vi følger Havarikommisjonens arbeid tett og vil ta en ny vurdering dersom bildet endrer seg, sier hun.

Luftfartstilsynet vil bistå politiet og Statens havarikommisjon med blant annet teknisk ekspertise ved behov, opplyser Olsen.

Havarikommisjonen med Kåre Halvorsen landet søndag morgen på Alta flyplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sender eksperter fra Frankrike til Alta

Det er tre personer fra Kripos og tre personer fra Havarikommisjonen som bistår Finnmark politidistrikt i undersøkelsene og sikringen av åstedet.

Mandag og tirsdag vil det komme ytterligere to personer fra Kripos til Alta.

Airbus sender også et team fra Frankrike for å bistå Statens Havarikommisjon. Det er de som er produsenten av Helitrans sitt Airbus H125, tidligere kalt AS-350, som styrtet i Alta.

– Det er fire representanter som kommer til Alta. De kommer fra den franske flyprodusenten, fra den franske flyhavarikommisjonen og den franske motorprodusenten, sier Lorentzen.

Forsvaret bistår politiet og Havarikommisjonen med å frakte personell inn til ulykkesstedet. Foto: Wibeke Bruland / NRK

Navnene er foreløpig ikke frigitt

Lensmann Øyvind Lorentzen opplyser at selv om de formelt ikke har identifisert de omkomne, så har de sikre opplysninger på hvem som var om bord i helikopteret.

Tidligere har politiet opplyst at det er fem personer i begynnelsen av 20-årene som har omkommet. I tillegg til en svensk helikopterpilot.

– Navnene til de omkomne er ikke frigitt enda. Her er vi i dialog med de pårørende om det, sier Øyvind Lorentzen.

Politiet vil bli enig med familiene om når navnene på de døde kan frigis.

Det er så langt kjent at en av de omkomne var Kevin Berg fra Alta.

Det er svært ulendt terreng i området ulykken skjedde. Det ble forsøkt med ATV lørdag, men personell må fraktes inn med helikopter. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Ferdselsforbud rundt området

Det jobbes med å hente inn elektroniske spor fra ulykken. Her får politiet bistand fra Sivilforsvaret, som også skal holde vakt rundt ulykkesstedet.

Luftfartstilsynet og politiet har nedlagt flyforbud i området der helikopterulykken i Alta skjedde.

Flyforbudet gjelder også bruk av droner. Det er også nedlagt et ferdselsforbud i området ved ulykken.

– Arbeidet er det for tidlig å si noe om. Det er viktigst å sikre åstedet, sier Lorentzen, som legger til at det vil ta en stund til de kan stadfeste hva som er årsaken til at helikopteret styrtet lørdag ettermiddag.