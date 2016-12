Frykter for produksjonen lengst nord

Årsaken er at landbruksministeren i jordbruksmeldinga vil fjerne mottaksplikten som Nortura og andre pakkerier har til å kjøpe egg fra hele landet.

– Hvis mottaksplikten blir borte og Nortura velger å ikke hente eggene i Finnmark, er vi ferdige, sier Svein Ivar Slåtsveen



Slåtsveen i Bekkarfjord produserer 1 million egg i året. Det gjør han til Nord-Norges største produsent av egg, selv om de er lengst unna pakkeriene lenger sør i landet.

I jordbruksmeldingen vil landbruksministeren fjerne mottaksplikten som Nortura og andre pakkerier har til å kjøpe egg fra hele landet. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Mottaksplikt

I dag har Nortura og andre pakkerier i Norge mottaksplikt. Det betyr at de er pliktig til å kjøpe egg fra alle produsenter i landet.



I årets jordbruksmelding vil Landbruksministeren fjerne denne mottaksplikten, og det vil få konsekvenser i store deler av Norge, mener Slåtsveen.



– Hvis Nortura kommer i den situasjonen at fellesskapet ser at det koster for mye å hente egg i Finnmark, så kan de la være å gjøre det. Da sliter vi i Nord-Norge, fordi vi er langt unna pakkeriene. Vi er de nordligste i Norge som driver med egg, så det er bare å innse at det er vi som faller først, sier Slåtsveen.

– Sentralisering

Finnmark Bondelag er sterkt kritisk til forslaget om å fjerne mottaksplikten for egg og geitemelk, og I tillegg endre markedsordningen for korn og svin. Ordning skal sikrer produksjon i distriktene.



Bondelaget peker på at dagens markedsordning ikke har negative effekter for forbrukeren, heller ikke for konkurransen i markedet, ifølge et utvalg nedsatt av regjeringen selv har fastslått.



Fylkesleder i bondelaget, Grete Liv Olaussen, sier regjeringa legger opp til en sentralisering hvis de fjerner denne ordningen.



– Regjeringen legger opp til at man skal produsere mest mulig i de sentrale strøkene av landet. Det vil ikke lenger være økonomi i å produsere i Finnmark, sier Olaussen

Landbruksdepartementet har foreløpig ikke kunne stille til intervju.