Den spiondømte nordmannen møtte til pressekonferanse i Kirkenes mandag formiddag.

Her ble det fremmet tydelig kritikk til hvordan E-tjenesten har operert i grensekommunen Sør-Varanger.

– Jeg er ikke motstander av at man skal drive etterretning mot Russland, men man må se på hvordan E-tjenesten har holdt på her, sier Berg.

Berg mener det er feil av E-tjenesten å bruke lokale folk fra Sør-Varanger i sin virksomhet i Russland.

– Det er en tabbe. Det er et under at ingen har blitt arrestert tidligere.

Han sier at flere har blitt erklært uønsket i 5–10 år i Russland.

– Det er også en måte å straffe folk på.

Frode Berg besøkte organisasjonen Pikene på broen dagen etter at han landet i hjembyen. Han var styremedlem der før han ble arrestert i Russland. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– E-tjenesten er overalt

Berg forteller at E-tjenesten har blitt en naturlig del av hverdagen for dem som bor i Sør-Varanger.

– De som har jobbet i E-tjenesten her har vært integrert i samfunnet i mange år. De er vanlige folk som du ser overalt. De går side om side med alle som driver med samarbeid over grensa, sier han.

Berg har møtt folk som jobber i E-tjenesten både i nabolaget og i forbindelse med sin tidligere jobb som grenseinspektør. Det var en bekjent av ham som ba ham ta med seg penger og annet materiell til Russland.

Berg har fått kritikk for å være naiv, i og med at han visste at denne personen jobbet for E-tjenesten.

– En del personer var rask ut i mediene og sa at jeg hadde gjort dårlige valg og skadet folk-til-folk-samarbeidet. Jeg er sterk nok til å bære det, men vi må se mer på E-tjenestens tilstedeværelse her, sier han.

Som han har sagt tidligere, så var han ikke klar over alvorlighetsgraden i det han ble bedt om.

Frode Berg ved grensestolpene i Kirkenes. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Har blitt enig med E-tjenesten

I utgangspunktet hadde ikke Berg noe problem med å ta en bunke med sedler med seg til Russland, sier han. Det ble framstilt som en tjeneste for en person han stolte på.

– Det mange kanskje ikke vet er at E-tjenesten ikke bare driver med spionasje, men også mye annet. Dette ble framstilt som om dette skulle være en annen form for hjelp – ikke et skarpt oppdrag, sa han.

– Det var først da jeg fikk SD-kort fra et kamera at jeg begynte å tvile og skjønte at dette kunne være en risiko. Men da ble jeg presset med «du som kan Russland, vær en god nordmann».

Frode Berg besøkte menighetsrådet dagen etter at han kom hjem til Kirkenes. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Han føler seg misbrukt av E-tjenesten.

– I kurertjenesten lå det momenter som gjorde at det skulle komme informasjon tilbake, som jeg ikke var klar over.

Berg sier likevel at han nå er forlikt med E-tjenesten, etter møter i Oslo den siste uken.

– Dessverre går de ikke ut og beklager noe som helst offentlig, men vi har blitt enige.

E-tjenesten har tidligere sagt at de ikke kommenterer Frode Berg-saken. De kan verken bekrefte eller avkrefte noen relasjon med ham.

Frode Berg sier det var godt å komme hjem til Kirkenes søndag kveld. Han informerer om at han er i fysisk god form, men at han fortsatt er sliten psykisk på grunn av påkjenningene etter å ha sittet i russisk fengsel. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Mye forblir strengt hemmelig

Frode Berg sier at han i møter med både E-tjenesten og PST har informert om hva som skjedde i møter med FSB i Russland.

– En del av det jeg har opplevd vil forbli strengt hemmelig.

Det han kan si noe om, er at han har skjønt i hvor stor grad FSB følger med på aktivitet i Norge.

– Det har de likt å fortelle og bevise overfor meg. De har ikke pumpet meg for opplysninger. Det har virket mer som en parademarsj for FSB å fortelle meg hva de vet om hva som skjer her, sier Frode Berg.