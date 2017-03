Forsvaret vil ha sivil hjelp

Et Sikorsky S-92 lander på bakken i Alta lørdag formiddag. 12 sårede soldater må nemlig flys i sikkerhet og denne gangen er redningen sivil.

Gjennom testen som ble utført ser Forsvaret på muligheten for å ta i bruk sivile helikopter i en militæroperasjon, forklarer oberst Steinar Hannestad.

Han forteller at det for 25 år siden var et samarbeid mellom forsvaret og den sivile luftfarten. Nå vil de blåse nytt liv i dette.

– Vi har jo avlyst den kalde krigen en periode, men nå ser vi at dette med beredskap er på vei opp igjen og da ser vi det nødvendig å ta opp det vi gjorde for en tid tilbake.

Positive piloter

Dersom testen blir å betegne som vellykket vil Forsvaret vurdere et formalisert samarbeid for å sikre seg tilgang til den norske sivile offshore-helikopterflåten.

– Det er en kapasitet vi ikke har, nå prøver vi å se om den kan utnyttes til Forsvaret og også samfunnets beste, sier Hannestad.

Tanken er at de sivile helikoptrene skal brukes til evakuering av sårede, samt bringe forsyninger.

Sikorsky S-92 er et av de mest vanlige helikoptrene som benyttes til offshore-transport i Nordsjøen. Helikopteret som ble brukt i Alta tilhører selskapet Bristow Norway. Foto: Kenneth Strømsvåg / NRK

Pilot Eirik Innerby flyr vanligvis oljearbeidere til og fra plattformer til sjøs. Han er trygg på at hans kollegaer i Bristow Norway er positive til å fly over land fremfor vann om Forsvaret kaller.

– Det tror jeg enhver pilot ville svar ja på.

– Avhengig av samarbeid

Ombord i den store flymaskinen sitter Bjørn Håvard Wold. Han er en av om lag 8000 soldater som for tiden deltar i vinterøvelsen Joint Viking i Finnmark.

Wold føler seg trygg på turen, selv om piloten er kledd i grønt.

– Det er alltid gøy å fly helikopter. Det er også interessant å se kapasiteten – det er jo det vi her for å gjøre.

Bjørn Håvard Wold har det godt i det sivile helikopteret. Foto: Kenneth Strømsvåg / NRK

Wold sier vi i Norge er avhengige av å ha et utstrakt samarbeid mellom det sivile og det militære.

– I en krigssituasjon eller en katastrofe tror jeg skillet mellom den sivile og militære kapasiteten er mer visket ut enn det vi tenker på til det vanlige.