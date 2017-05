Fiskeriministeren møtte «kystopprøret» i Vardø

«Per, du lyver» og «Stopp voldtekten av kysten» er bare noen av parolene som har blitt skrevet av vardøværinger i år.

I kveld er det ventet flere hundre folk, og det har allerede blitt arrangert busser og felles kjøring til Vardø fra andre steder i Finnmark.

Årsaken er at fiskeriministeren skal snakke om hans nye forslag om å skrote leveringsplikten.

Sandberg har vært klar. Han ønsker å fjerne leveringsplikten og fordele kvotene mellom kystflåten og trålerne. 20 prosent havner hos kystflåten, noe Sandberg mener vil gi mer enn dagens leveringsplikt – som de fleste mener ikke fungerer.

På den andre siden mener motstanderne hans at 20 prosent er altfor lite, og at kvotene i seg selv skulle tilhørt kommunene langs kysten. De mener at i stedet for å skrote leveringsplikta, så burde den strammes inn betraktelig.

Tror flere hundre møter opp

Axel Robertsen er en av dem som mener Sandberg har mye å svare for. Han er med i komiteen til Kystaksjonen, og er selv fisker.

– Vi tør ikke si hvor mange som kommer, men vi tror det blir flere hundre.

– Forslaget fra Sandberg har skapt kampvilje og stort engasjement. Hva er budskapet?

– Budskapet vårt er at han må stramme inn leveringsplikten. Her i Vardø kan kystflåten levere fin fisk av fin kvalitet. Vi mener kommunene må få konsesjonene tilbake og bestemme hvem som får lov å fiske her. Dette er folkets ressurser.

Han mener nedgangen i fiskeriene først og fremst skyldes at landanleggene i dag må kjøpe råstoff til ugunstige priser

– Tror du fiskeriministeren vil lytte?

– Jeg tror vi snakker til døve ører. Men vi håper flere vil lytte og at Stortinget lytter.

Vegard Bangsund er en av dem som har jobbet i fiskeriet i Vardø. Han er klar på at kommunene langs kysten må få konsesjonene tilbake. Foto: Jan-Harald Tomassen

Vil ha konsesjonene tilbake

Vegard Bangsund har også tidligere jobbet på det nedlagte fiskebruket i Vardø. Han forteller at han ser fram mot folkemøte i kveld.

– Jeg håper at de kan motbevise det vi alle føler – at store selskap kan være samfunnsøkonomisk. Men det krever råstoff nok til at brukene går bra. Det handler om velvilje og å få båtene tilbake.

– Har du tro på trålerleveranser i Vardø?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er for ramponert og forfallent her, sier han.

– Men får dere ikke mer fisk fra trålkvotene?

– Jo, men det vi i praksis får blir ikke nok til å gi mer arbeidsplasser. Sandberg burde gitt trålkonsesjonen tilbake til Vardø, og det oppfordrer vi regjeringen til å gjøre. Jeg lover vi ville ha blomstret hvis vi fikk det, sier han til NRK.

Du kan se hele folkemøtet på nrk.no/finnmark klokken 20.00