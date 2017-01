Finnmarksbygd kan bli isolert én uke etter steinras

– I verste fall kan det bli stengt i en hel uke, men vi vet mer på tirsdag. Er man superoptimist så kan man håpe at veien åpnes onsdag, sier Torkjell Johnsen i Statens vegvesen. Nå priser han og lokalbefolkningen seg bare lykkelig over at ingen liv gikk tapt.

Et sikkerhetsnett sørget for at ingen hus ble tatt av raset.

– Fjellsikringen som er i området gjorde at fjellmassen stoppet før og uten den ville nok et hus eller to blitt tatt, sier geolog Kjetil Brattlien i Norges geotekniske institutt (NGI).

Opphever deler av evakueringen

Brattlien i NGI har nå anbefalt politiet å oppheve evakuering av en del av bebyggelsen i nærområdet til raset.

– Vi har også anbefalt å åpne den kommunale veien, sier Brattlien.

Han mener det vil komme flere ras i området i fremtiden.

Skredekspert Kjetil Brattlien anbefaler politiet å åpne deler av områdene som ble evakuert etter raset. Foto: Allan Klo/NRK

– Det er et veldig ustabilt område her raset har gått. Her har det rast før, og det vil rase igjen. Det er en stor jobb å gjøre for å få åpnet veien, konkluderer geologen.

Politiet melder at de har fulgt rådene til geologen og åpnet den kommunale veien (Strandgata) for ferdsel. Allikevel blir politi og sivilforsvar å holde selve rasområdet sperret til i morgen. Fortsatt er tre hus som ligger rett under rasstedet evakuert, mens fire andre boliger er åpnet.

– Kalkulert risiko å ferdes i mange kystområder

Tining og frysing om en andre har skapt mye trykk i fjellmassene som beskrives av geologene som oppsprukket og ustabilt. Omfattende sikring må til før Statens vegvesen vil anse området som trygt på lengre sikt. Men heller ikke når det kommer på plass vil de ha noen garantier.

– Det er en kalkulert risiko med å ferdes i kystområdene i Finnmark med høye fjell og skrenter. Vi kan ikke garantere at det ikke kommer stein på de stedene vi har satt opp rasfareskilt, sier Torkjell Johnsen.

Med det ustabile vinterværet man har sett til tider denne vinteren spår Johnsen at det kan bli store utfordringer i årene som kommer. I Havøysund er opprydding første steg.

– Vi skal så sikre, og da gjøre en vurdering rundt mer permanente løsninger, sier Johnsen.