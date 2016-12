Fikk ned fraværet med 50 prosent etter innføring av fraværsregelen

På den videregående skolen i Alta kunne statsministeren i dag legge fram ferske tall, som viser en markant nedgang i fraværet i den videregående skolen i Finnmark.

Fallet er på hele 47 prosent per 1. desember, etter at regjeringen innførte nye fraværsregler.

Til NRK sier Solberg at fraværsregelen fungerer, at man får bort ulovlig fravær og får elevene tilbake på skolen.

– Dagsfraværet har falt med 46 prosent, og timefraværet med nesten 20 prosent. Det er godt nytt, sier statsministeren.

Det finnes foreløpig ikke noen nasjonale tall for fravær, men i Nordland er det også kommet rapporter om at fraværsregelen hjelper.

Der viser også tallene en nedgang på 40 prosent.

Solberg mener elevene i Finnmark i større grad må ha videregående utdannelse i framtiden. Foto: Gyda Katrine Hesla

– Fraværsgrensen var riktig

Ifølge Solberg er den ferske undersøkelsen et håndfast bevis på at det var riktig å innføre en øvre fraværsgrense på 10 prosent ved skolestart.

Hun mener at finnmarkinger i større grad har dratt på fiske eller drevet med andre ufaglærte yrker.

– Men i framtiden vil kravet til å være faglært større. Da må du ha fullført videregående skole. Får vi ned fraværet, så følger frafallet etter, sier Erna Solberg.

– Bedre læringsmiljø

Kamilla Elene Samuelsen mener de nye fraværsreglene tviler på at antal dropout egentlig kommer til å gå ned selv med nye fraværsregler. Foto: Kai-Erik Bull / NRK

Kamilla Elene Samuelsen er elev ved Alta videregående skole. Hun mener den nye fraværsregelen har ført til at læremiljøet er bedre fordi klasserommene er oppfylt.

– Men på sikt tror jeg ikke antall dropout blir påvirka, for ingen blir mer motivert av å bli tvunget på skolen, sier hun.

Samuelsen mener dessuten vanskelige værforhold i Finnmark lett kan skape større problemer for borteboende elever enn i andre deler av landet.

– Å bli værfast hjemme i helgene vil jo da fort føre til stort fravær, sier hun.

Både hun og medelev Thomas Fredrik Kristensen tror og at elever med psykiske problemer lett kan falle utenfor uansett.

Spent på fortsettelsen

Inger Persen er rektor ved Alta videregående skole Foto: Kai-Erik Bull / NRK

Rektor Inger Persen sier at de nye tallene både viser at fraværet har vært veldig stort, og at de nye reglene har medført et bedre læremiljø og bedre framdrift der elevene slipper unødig repetisjon.

– De nye reglene har rett og slett medført at flere møter på skolen. Det tror jeg alle er glade for, sier hun.

Persen er spent på om dette også fører til lavere antall elever som dropper ut.

– Det kan hende andelen som fullfører og består går ned på grunn av for høyt fravær, sier hun og forklarer det med at det allerede er en del elever som har for høyt fravær.