Familien i Kirkenes har ikke hatt direkte kontakt med Frode Berg helt siden han ble arrestert i Moskva 5. desember i fjor.

Støttegruppa for Frode Berg i Kirkenes har nå satt i gang en pengeinnsamling for at familien skal kunne dra på besøk, og om nødvendig etablere en besøksordning for Berg i mange år.

Talsmann for støttegruppa for Frode Berg, Øystein Hansen, sier de daglig får henvendelser fra hele landet med ønske om å hjelpe Berg. Foto: Privat

Talsmann for støttegruppa, Øystein Hansen, sier at familien er i en svært vanskelig situasjon.

– Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan de har det. Jeg tror at man må ha vært i en slik situasjon for å ha en viss forståelse.

Den spionsikta pensjonisten Frode Berg er isolert fra omverdenen i Lefortovo-fengselet i Moskva.

Her i Lefortovo-fengselet i Moskva sitter Frode Berg, for tiden uten å kunne komme i kontakt med advokatene eller familien sin. Foto: SERGEY PONOMAREV / AP

Isolert i fengselet i to uker

Sist Berg hadde besøk i fengselet var et besøk fra den norske ambassaden for en uke siden. Russisk julefeiring i januar stopper snarlige nye besøk. Den russiske advokaten Ilja Novikov har første planlagte møte 12. januar. Det er over to uker etter forrige besøk.

– Det er også sånn med disse advokatbesøkene at de kan bli avlyst. Nå skjedde ikke det med det første. Vi håper at det ikke skjer med det andre, sier Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes.

– Hvordan er det for Berg å sitte isolert nå i flere uker?

– Jeg tror det er veldig tungt. Jeg tror at akkurat den biten er den tyngste fordi han sitter veldig isolert. Det er nokså massivt det presset han utsettes for, sier Risnes.

– Ingen kan lindre savnet eller frykten familien har for hva som kan skje med Frode Berg, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

– Verst er denne usikkerheten

Hjemme i Kirkenes er det en familie som også har det tungt.

– Det er helt forferdelig. Jeg tror det verste er denne usikkerheten. Ord som spion og spionsak, det er skremmende for de fleste. Her får man også høre at det at er så å si ingen som blir frikjent i slike saker, og han må forvente å sitte lenge i varetekt.

– Dette omsvøpes av mye hemmelighold, politikk og etterretning gjør at de nærmeste føler seg veldig maktesløse, sier Risnes.

Forsvareren for Frode Berg mener at lokalsamfunnet i Kirkenes gjør en svært viktig jobb for å ta vare på familien i Kirkenes.

– Lokalsamfunnet stiller opp. Det så vi ved markering for noen dager siden i Kirkenes sentrum da 500 møtte opp. Hele samfunnet bidrar- fra ordfører til helseapparatet.

– De får den hjelp det er mulig å få. Men ingen kan lindre savnet eller den frykten som de deler for hva som kan skje med Frode Berg, sier Brynjulf Risnes.