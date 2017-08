Ekstremt høy vannstand i Offroad Finnmark – mange har måttet bryte

– Det har vært tøft, og vi var nok ikke godt nok forberedt, sier José Gomez, som sammen med makkeren Juan Carlos Carrasco utgjør det spanske laget Lone Rangers.

Duoen brøt på sjekkpunktet i Biddjovagge, etter 190 km av rittet.

– Vi hadde ikke sett for oss at løypa skulle være så teknisk krevende, og i tillegg var det veldig mye vann i løypa. I løpet av de 28 timene vi syklet, krysset vi nærmere 40 elver, sier Gomez.

Juan Carlos Carrasco (t.v.) og José Gomez måtte bryte etter 28 timer i Offroad Finnmark. Nå er de tilbake i deltakerleiren på Bossekop. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Direkte skummelt

Ifølge Jørn Kandola, som er support for mix-teamet Suhr & Søt, er det ekstremt vått i løypa i år.

– Lagene har vært mye plaget av vann, med mange elvepasseringer. Det er strie elver og høy vannstand, til langt over navelen flere steder, sier han.

– Det er våtere i år enn i 2015, da jeg syklet, og noen passeringer har vært direkte skumle. Sånn sett er årets ritt mye hardere.

25 prosent fullførte i fjor

I tillegg til laget fra Spania, har også det australske laget Outspire brutt løpet, så vel som mix-laget Boomerængutans. Monika Silvia Malm har også trukket seg fra laget Wild Women, mens hennes to lagkamerater fortsetter for å bli det første kvinnelaget som fullfører.

Daglig leder i Offroad Finnmark, Rune Berg, sier at 700-kilometeren i Offroad Finnmark blir for tøff for de fleste. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / nrk

Ifølge daglig leder i Offroad Finnmark, Rune Berg, er det ikke uvanlig at syklistene må bryte, og det kan fort bli flere.

– I fjor var det bare 25 prosent av de som satte ut som fullførte, sier han.

Berg informerer også om at de fra sjekkpunktet på Skoganvarre vil sette krav til etappetider. Siste frist for målgang i Alta er lørdag kl. 12, og hvis syklistene ikke når sjekkpunktene til den tiden som er estimert at de trenger for å nå fram i tide, så vil de bli tatt ut av løpet.

– Vi kan ikke la syklistene fare på fjellet for seg selv fram til tirsdag, sier han.

Bedre venner

De som ligger best an til å vinne er det nederlandske laget KMC-Fruit to go, som har ligget i tet fra start.

– De er rå, sier Berg, men understreker samtidig at dette laget kjører profesjonelt, mens alle andre deltakere har det som hobby.

Selv om de måtte bryte er de glade for opplevelsen de har fått sammen, sier spanjolene. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Derfor er det ingen skam for de som ikke når opp til nederlenderne, og heller ikke for de som må bryte.

Det er tydelig at Gomez og Carrasco heller ikke kjenner på noen skam. De er tvert imot fornøyd med sin egen innsats.

– Vi nøt turen det vi kunne, og er bedre venner enn tidligere, sier Gomez.

– Vi har delt en opplevelse som er helt spesiell. Det er jeg glad for!