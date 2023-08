1150 kilometer, 20.000 høydemeter, på seks dager.

Klokka 18:32 i dag trillet Tor Espen Jolma over mållinja i Alta sentrum, for tredje gang.

Porsangerværingen er med det historisk, som den første til å ha gjennomført 150, 300 og 700 kilometerklassene i Offroad Finnmark.

Tor Espen Jolma sykla inn som vinner av Offroad Finnmark 700 2023 litt etter klokka ni torsdag morgen. Foto: Anders Abrahamsen / Offroad Finnmark

– Det er vanvittig det han holder på med! Tre lange ritt, på kort tid, med lite søvn. Det er en utfordring den normale personen i gata ikke skjønner hva er, sier elitesyklist Vidar Melh om Jolmas gjennomføring.

Vidar Mehl vet hva som må til for å gjøre det bra på sykkelsetet. Han har syklet i mange år både terreng og på landevei og i fjor vant han UltraBirken. Foto: Vidar Melh / Privat

Attpåtil det vant han også den lengste distansen med god margin.

– Jeg synes det er veldig stort av å få det til, spesielt på første forsøk. Jeg har deltatt tidligere og sett av som skulle til for å klare det, sier en sliten Jolma.

– Det har vært en tøff gjennomføring, det er ikke gratis å sykle så mange dager på vidda.

En sliten Tor Espen Jolma etter målgangen av «trippelen». Foto: Henrik Thorstensen / NRK

Norges tøffeste idrettskonkurranse

Offroad Finnmark regnes som et av verdens hardeste terrengsykkelritt og en av Norges tøffeste idrettskonkurranser.

Løypa sykles på Finnmarksvidda, og går gjennom sentrale samiske områder, gamle postveier, stier og nyere ATV-spor.

I år var det fire ryttere som prøvde seg på «trippelen».

Tor Espen Jolma (38), Leif Anders Bongo (56), Evald Linløkken (35) og danske Paw Nørgaard (40).

Både Tor Espen Jolma (710) og Evald Linløkken (721) prøvde seg på «trippelen». Linløkken ble nødt til å bryte. Foto: Anders Abrahamsen / Offroad Finnmark

Torsdag morgen hadde både Bongo og Linløkken brutt forsøkene sine. Nørgaard valgte å ikke starte på 300-distansen.

Tor Espen Jolma, Offroad Finnmark 2023 Foto: Anders Homlong Abrahamsen

Mens Jolma på de to første etappene kunne nyte tørt fint terreng og nesten ingen nedbør i det hele tatt, har den siste etappen vært annerledes.

Torsdag kveld kom et kraftig styrtregn, bare timer etter at startskuddet for 300 km hadde gått. Og fredag morgen og formiddag høljet det ned over Finnmarksvidda.

– Med rumpekrem går det bra

Å sykle en distanse på over 1000 kilometer krever gode forberedelser og erfaring. Ikke minst for å hindre gnagsår på de edlere deler.

– Med rumpekrem og hyppig bytte av sykkelshorts, så går det bra. Jeg har byttet shorts sikkert syv-åtte ganger, sier Jolma.

Under både 150- og 700-distansen hadde porsangerværingen et kraftig forsprang til konkurrentene.

Dette gjorde at 38-åringen kunne nyte naturen over vidda. Lys sommernatt og temperaturer opp mot tjue grader, særlig siste natta før målgang på 700-distansen, beskriver han som magisk.

– Det er et fantastisk skue, spesielt på onsdag var det en fantastisk rød sol på vidda. Man kan virkelig hente ut energi fra naturen, sa Jolma.

Mamma Ellinor tok stolt imot sønnen da han vant 700 km-klassen, torsdag morgen. Foto: Hanne Larsen

– Det er stor idrett!

Vidar Mehl vet hva som må til for å gjøre det bra på sykkelsetet.

Han har syklet i mange år både terreng og på landevei og i fjor vant han UltraBirken. Han vet også hvor sliten man kan bli.

– Det er faktisk godt å høre at Jolma så sliten ut, for etter 700-distansen så han uberørt ut, det er helt vilt, ler Mehl.

Det er ikke uten grunn at ingen har gjort det før mener Melh.

– Det er utfordrende oppe på vidda i så mange døgn. Der må man jobbe med vær, vind og det mentale. I tillegg til det fysiske. Det er stor idrett!

Selv om løpet er krevende er det også vakkert. Her får sykelistene midnattssol over Finnmarksvidda. Foto: Anders Homlong Abrahamsen

Etter målgangen på 700 km-klassen sa foreldrene til Jolma at de aldri var helt sikre på om han kom til å klare «trippelen».

– Tiden får vise om han kommer seg i mål, sa Ellinor Jolma.

Stolte foreldre: Ellinor og Tor-Jon Jolma er imponert over innsatsen til Tor Espen. Foto: Henrik Thorstensen / NRK

Det fikk han altså til.

– Det er så stort at jeg ikke har klart å ta det innover meg, jeg blir rørt, sa Ellinor etter at sønnen kom i mål for tredje og siste gang.