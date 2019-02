Det blir årlig brukt ti millioner kroner på å styrke fjellrevbestanden i Norge. For ett år siden ble de første fjellrevene født i fangenskap satt ut i Varangerhalvøya nasjonalpark.

De er en del av Statens naturoppsyns avlsprosjekt, som skal prøve å revitalisere den hardt rammede populasjonen.

Prosjektet har så langt vært en suksess og bestanden øker. En av valpene fra i fjor er allerede blitt pappa.

Nå settes det ut nye valper, men det er ikke helt uproblematisk mener Statens naturoppsyn. De er redd for at noen av dem kan bli skutt ved en feiltakelse.

I snøvær eller tussmørket kan jegere fort ta feil av en rødrev og en dyrebar fjellrev. Her ser du fjellrever i sommerpels. Mor er hvitrev og valp er blårev. Foto: Fuglei, Eva

Blårevene er ekstra utsatt

Alfred Ørjebu ved Statens naturoppsyn i Vadsø sier det nemlig er fort å ta feil av en rødrev og en fjellrev i dårlig lys.

– Vi har et rødrevprosjekt på gang, hvor vi tar ut en del rødrev, og mange jegere har åte ute og jakter på natten, sier han.

Økt konkurranse fra rødrev er en av de største truslene mot en økning i bestanden av fjellrev. På grunn av varmere klima tror forskere at rødreven trekker opp i høyden, til det som tidligere var et mer naturlig leveområde for fjellreven.

Men det er ikke de hvite fjellrevene som er vanskeligst å skille fra de røde, det er de grå fjellrevene – de såkalte blårevene.

– I nyere tid er det minst én fjellrev som har blitt skutt og det var i Trøndelag, sier Ørjebu.

Nå ber han derfor rødrevjegere om å være ekstra forsiktige når de er ute på jakt.

På Varangerhalvøya er det gjennomført felling av rødreven, som et ledd i styrkingen av fjellreven. Foto: Knut-Sverre Horn

Dyrt feiltrinn

For to år siden, før avlsprosjektet startet på Varangerhalvøya, fant Miljødirektoratet kun to individer her.

– Så langt er dette en suksesshistorie. Det var kontroversielt og modig å sette i gang med avlsprosjektet, uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) da det første kullet med valper ble satt ut i fjor.

Ørjebu i Statens naturoppsyn sier det derfor ville vært ille dersom fjellrevene som settes ut blir skutt ved feiltakelser.

– Derfor ville det være en trist avgang for reven og for prosjektet. Det jo synd for jegeren, for det er jo ingen som ønsker å skyte feil type rev, sier Ørjebu.

Forveksler fjellrev med rødrev Du trenger javascript for å se video.