Fotografer anmeldt for å telte ved fjellrevhi: – Bevisst og grovt

– De oppholdt seg lenge i nærheten av et fjellrevhi for å ta bilder av fjellrev. Det ble vurdert til å være bevisst og såpass grovt at de ble anmeldt, sier Tord Bretten i Statens naturoppsyn (SNO).

Det var i slutten av juni at SNO oppdaget et telt som var satt opp av to utenlandske naturfotografer på Dovrefjell.

Tord Bretten i SNO. Her med en moskus som ble felt lovlig på Dovrefjell i 2019. Foto: Even Lusæter / NRK

Teltet var satt opp kun 40 meter fra det aktuelle hiet, som ifølge SNO er et viktig og aktivt hi i området.

Å slå seg ned såpass nærme er en klar forstyrrelse av dyrene, sier Bretten, noe som er forbudt i henhold til Forskrift om fjellrev.

Denne ble vedtatt i 2015 som et ledd i å forsøke å redde den utrydningstruede arten.

En rekke tiltak har blitt utført de siste årene for å få opp fjellrevbestanden. Foto: Roger Brendhagen

Svak bestand

Ifølge en veileder fra Miljødirektoratet bør en holde minst 300 meters avstand til fjellrevhi, spesielt i ynglesesongen.

– I et hi med valper, så vil foreldrene jakte intenst for å få mat til valpene. Men hvis de blir forstyrret kan de ikke dra på jakt, for da må de passe på valpene, sier han.

– Bestanden er svak og gjentatte forstyrrelser kan få store konsekvenser. I verste fall kan man risikere å utrydde en art.

Fjellrevbestanden har økt de siste årene, men den er fortsatt rødlistet. Derfor vil en gjerne se enda flere av de unge fjellrevene. Foto: Roger Brendhagen

Man kan så klart ikke klandre noen som uforvarende kommer over et hi, understreker Bretten, men det er hvordan man velger å agere rundt hiet som er det viktige.

– Man skal trekke seg unna og la dyrene være i fred.

Hvordan unngå å forstyrre fjellrev? Ekspander/minimer faktaboks Unngå hiområder, spesielt i fra midten av mai til midten av juli når valpene er særlig utsatte.

Mennesker til fots bør holde en avstand til hiene på minst 300 meter, og øke den i åpent og flatt terreng.

Avstanden bør økes dersom man er flere personer i gruppen.

Vær oppmerksom på endringer i revenes atferd.

Dersom revene avbryter pågående aktivitet, observerer mer eller gir varselsignaler, er det tegn på at de er forstyrret.

Å flykte er siste utvei for revene, som kan være forstyrret lenge før de flykter.

Dersom du kommer uforvarende inn i et hiområde med valper, bør du trekke deg stille og rolig tilbake samme vei som du kom.

Er dere en gruppe på flere personer, trekk dere samlet tilbake. Kilde: Miljødirektoratet

– Noen gir blaffen

Fotografene ble bøtelagt med 8000 kroner av politiet, en bot de har vedtatt.

– De aller fleste naturfotografer gjør som de skal, men noen gir blaffen. Da er det greit at det kommer reaksjoner, sa politibetjent John Magne Skaalgaard til Gudbrandsdølen Dagningen etter bøteleggingen.

Ifølge politiet på Dombås politistasjon har det vært noen tilfeller de siste årene hvor spesielt naturfotografer har gått for nærme hi, men dette er første gang det har resultert i et forelegg.

Det er lett å bli begeistret når man ser en fjellrev, men man må passe på å ikke ta helt av. Foto: Roger Brendhagen

Frykter store mørketall

Tord Bretten i SNO er bekymret for det han mener er et gjentakende problem. Han kan ofte se bilder i sosiale medier som er tatt ved fjellrevhi, og frykter at mørketallene for ulovlig ferdsel er store.

– Det er dessverre ikke så ofte vi klarer å oppdage slike ulovlige handlinger. Det er mange fjellrevhi og store fjell.

Også leder for Norske Naturfotografer, Roger Brendhagen, har observert at enkelte kan bli for nærgående.

– De to utenlandske turistene som fikk bot på Dovrefjell hadde satt teltet sitt så å si oppå fjellrevhiet. Det ser vi ganske ofte, at utenlandske fotografer kommer til Norge og vil ha mest mulig igjen for pengene sine, sier han.

Roger Brendhagen er leder i Norske Naturfotografer, i tillegg til å være guide på Dovrefjell. Foto: Jo Stenersen

Nær med selfiestang

Brendhagen, som også jobber som guide for naturfotografer på Dovrefjell, sier at det er strenge regler for avstand til dyrene.

– For eksempel på moskus har vi en grense på 200 meter, sier han.

– Og skulle man komme over et fjellrevhabitat, så skal man være lykkelig, gå sakte tilbake igjen, og eventuelt da ta bilder på behørig avstand.

På Dovrefjell finner en ville moskuser. Også dette er en art man bør holde avstand til. Foto: Roger Brendhagen

Brendhagen mener de fleste klarer å oppføre seg og forholde seg til dyr på en god måte, men samtidig er det en rekke eksempler på mennesker som ikke gjør det.

– Jeg ser relativt ofte folk med selfiestang som vil komme tettest mulig på moskus. Alvorlige ulykker har skjedd før, og vil skje igjen.

Han tror derfor ikke at det dummeste kan være å se til andre land, som for eksempel India, der det er åpningstider og regulert inngang til nasjonalparker.

Men det aller viktigste er at hver enkelt tar ansvar.

– Det er ikke farlig å ferdes i naturen, så lenge man har god kunnskap. Og har man ikke kunnskap, så oppsøker man den.

Det finnes i dag mellom 263 og 320 voksne fjellrever i norsk natur. Foto: Roger Brendhagen

