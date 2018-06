Dina har sittet i en varetektscelle i nesten 300 dager. Nå kan hun snart få nytt hjem

Regiondirektør i Aleris Ungplan og BOI, Håkon Melseth, viser til tidligere sitater om situasjonen til Dina:

– Balansen mellom å gi nødvendige rammer og omsorg, og samtidig frihet i eget liv vil alltid innebære noen vanskelige avveininger. Ungdom eller unge voksne under vår omsorg vil ikke nødvendigvis trives med alle sider ved et tiltak selv om det er vurdert som nødvendig i en periode for å hjelpe dem på lengre sikt. Jeg tror det er viktig med et kontinuerlig faglig fokus på tiltakene, og at vi alltid er åpne for å diskutere hvilke tiltak vi bruker og hvordan disse fungerer, sier Melseth.

Videre sier han:

– Vi har drevet tiltaket i tråd med oppdraget fra kommunen, i overensstemmelse med alle regler og retningslinjer. Vi forsøker alltid å skreddersy et tilbud som passer dem som er hos oss, innenfor det som de faglige, økonomiske og praktiske rammene gir anledning til. Vi er i løpende dialog med oppdragsgivere og helsevesenet (der det er aktuelt) om hvordan vi skal jobbe med samarbeidende instanser for å gi et best mulig tilbud. I denne dialogen spiller medvirkning fra den det gjelder også inn. Vi forsøker blant annet å sette sammen en personalgruppe som går best mulig sammen med dem som er under vår omsorg. Så langt det lar seg gjøre prøver vi også å imøtekomme ønsker rundt aktivitetstilbud og gjøremål. Dette har vi gjort også i denne saken.