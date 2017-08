Ble 50 prosent ufør – spinningulykke ender i retten

– Jeg hadde låst fast skoene med sykkelsko. I det jeg setter rumpa på setet og begynner å tråkke så smeller det, og borte ble jeg, sier Liss-Merethe Hermansen.

I 2014 hun fikk alvorlige skader under en spinningtime på treningssenteret Spenst i Alta.

– Det var en bolt i setet på sykkelen som knakk, fikk jeg vite i ettertid. Og hvorfor det skjedde lurer jeg på, sier hun.

Siden den gang har Hermansen forsøkt å få treningssenteret til å ta på seg ansvaret for det som skjedde, uten at noe har ført frem.

En bolt på sykkelsete knakk, og Liss-Merethe Hermansen falt i bakken. Foto: Privat

Vil skape presedens

Etter ulykken har Hermansen blitt 50 prosent ufør, samtidig som to nakkevirvler er ødelagt og hennes høyre arm har nedsatt funksjon som følge av en ødelagt nerve.

I dag møtes derfor partene til en tvistesak i Alta tingrett.

– Det domstolen nå skal ta stilling til er hvem er nærmest til å bære ansvaret for dette. Er dette noe kundene må bare finne seg i at skjer, eller må treningssenteret ta ansvar når noen blir skadet som en følge av feil på treningsutstyret, sier advokat Einar I. Lohne i advokatfirmaet Langseth.

Han representerer Liss-Merethe Hermansen og mener sakens utfall vil skape presedens.

– Dersom treningssenteret vinner saken vil konsekvensen være at alle som skader seg på treningssentre, man kan også tenke seg verre tilfeller, må bare finne seg i skadene, sier Lohne.

Fraskriver seg ansvaret

Spenst Alta og forsikringsselskapet SpareBank 1 Forsikring fraskriver seg ansvaret for ulykken Hermansen var utsatt for på treningssenteret.

Yngve Skogran er advokat for Spenst Alta og SpareBank 1 Forsikring og han sier til NRK at ulykken på treningssenteret var en beklagelig hendelse, men mener dette er en hendelse ingen kan bebreides for.

Det er ikke Liss-Merethe Hermansen og advokat Lohne enig i.

– Det er åpenbart at når skader skjer som feil på treningsutstyr så må treningssenteret bære det økonomiske ansvaret for det, sier Lohne.

I tidligere saker NRK har nevnt om tvistesaken har det kommet frem at treningssenteret byttet ut boltene på spinningsyklene, og at disse nå skiftes ut hvert andre år. Treningssenteret og forsikringsselskapet har også gått til sak mot leverandøren av spinningsyklene, men ville i tingretten tirsdag morgen ikke si noe om at de mener ansvaret lå hos utstyrsleverandøren.

– Det er jo trasig å vite at jeg har fått skader etter en treningsulykke inne på Spenst, sier Hermansen.