Bekymret for livsfarlig lek på snøskuter

Det blir stadig mer farlig lek med snøskuter i Finnmark. Det fastslår både Reinpolitiet og Statens naturoppsyn.

Fylket har over 5000 kilometer med åpne skuterløyper, men det er ikke nok for entusiastene som kjøper stadig større og mer avanserte snøskutere.

Rune Somby i Statens naturoppsyn i Finnmark ser en endring i snøskuterbruken – der stadig flere tar større risiko.

– Vi har sett en økende utvikling i at en type lek- og løssnøkjøring og bakkekjøring er blitt mer utbredt de senere årene. Det er noe vi synes er urovekkende, sier han.

I Finnmark er det flere kilometer med åpne skuterløyper enn det er bilvei. Det er likevel ikke nok til å få slutt på ulovlig kjøring, sier Somby. Foto: NRK

Flere tar større risiko

I helgen ble en 19 år gammel kvinne påkjørt og drept av en beruset skuterfører i Porsanger. I desember ble en kvinne i Trøndelag påkjørt og deretter forlatt med åpent beinbrudd. Også der var føreren påvirket av alkohol.

Men slike ulykker er svært sjeldne, og det er kjøring i rasfarlig terreng som bekymrer SNO og politiet aller mest.

– Med bakkekjøring, og spesielt i områder som er betydelig rasutsatt, er det en risiko for å utløse skred, og vi har hatt flere dødsulykker de siste årene. Det er en risiko både for den som kjører og for andre som oppholder seg i området, sier han.

I Valle kommune i Aust-Agder utløste syv snøskuterførere et hundre meter bredt snøskred. Hver av førerne fikk en bot på 7000. Ingen liv gikk tapt. Foto: Leif Dalen / NRK

– Har blitt bedre

Karl Ivar Kristensen i Alta Motorsportklubb mener de fleste skuterkjørerne respekterer lover og regler. Han vil ikke påstå at Statens Naturoppsyn og Reinpolitiet tar feil, men opplever ikke selv at det har blitt verre.

– Det var kanskje mer av det for ti år siden enn det er i dag. Forskjellen er kanskje at de nye skuterne går høyere og fortere, sier han.

Fortsatt er snøskuteren et nyttekjøretøy for folk som skal på hytta og på fisketur. Men stadig flere bruker den som rent leketøy. Da er det løssnø i skogen og bratte fjellsider som frister mest.

– Ungdom i alle aldre liker å utfordre seg litt. De blir gjerne fristet til å kjøre utenfor løypene, sier Somby.

Rune Somby i SNO mener mange undervurderer problemene knyttet til snøskuterkjøring. – Vi opplever veldig mange trimmede snøskutere med effektpotter som gjør at de virkelig høres, sier han. Foto: STIG ROAR HEGVIK

Kan ødelegge dyrelivet

– En ting er at det må være kontroller. Men det er også det at foreldre og skoleverk og trafikkopplæring og sånt prøver å formidle gode holdninger. Det tror jeg er kjempeviktig, sier han.

Rune Somby mener mange undervurderer problemene knyttet til skuterkjøring. Det plager andre turgåere med støy. Skuterkjøring over alt kan ødelegge for dyrelivet.



– Spesielt vårparten er en sårbar tid for alt av fugle- og dyreliv her oppe. Trafikk kan være veldig forstyrrende for fjellrev, kongeørn og jaktfalk. Det er mange arter som er ganske vare for forstyrrelser, sier han.