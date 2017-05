Kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, sier at partiet ikke kommer til å fortsette tvangssammenslåinger av fylkeskommuner ved et regjeringsskifte.

– Vi kommer ikke til å gjennomføre tvangssammenslåinger som er vedtatt med noen få stemmers overvekt i Stortinget bare noen uker før valget.

HELE LANDET: Kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet sier kamp mot tvangssammenslåing av fylker er en viktig sak for Arbeiderpartiet flere steder i landet. Foto: Nils Henrik Måsø

– Hvis vi får et regjeringsskifte vil det bli forhandlinger mellom de partiene som skal overta om politikken, hvor hardt vil Arbeiderpartiet stå på dette standpunktet?

– Ja, det her vil vi stå veldig hardt på fordi dette er ikke bare et stort tema i Finnmark. Regjeringa og støttepartiene har foreslått å lage en hovedstadsregion utenfor hovedstaden fra Halden til Hallingskarvet. Innlandsfylkene er også foreslått tvangssammenslått til veldig store protester, sier Pedersen.

Troms vil slå seg sammen med Finnmark

I motsetning til Finnmark fylkeskommune ønsker Troms fylkeskommune å slå seg sammen med Finnmark, slik Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti på Stortinget er blitt enig om.

Fylkesrådsleder for Arbeiderpartiet i Troms, Cecile Myrseth, mener det er uklokt å nå gå inn for å reversere sammenslåing etter et eventuelt regjeringsskifte til høsten.

POSITIV: Fylkesrådsleder i Troms fylkeskommune er positiv til sammenslåing med Finnmark. Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Jeg tenker det er vanskelig å starte med det som utgangspunkt. Mange mener det, men jeg mener vi må først gå noen runder om hva dette vil gi av muligheter for oss, før vi går av dette sporet – om vi skal endre det eller ikke, sier Myrseth.

Sprik i meninger

Høyres kommunalpolitiske talsperson, Ingjerd Schou, etterlyser en klar politikk fra Arbeiderpartiet.

– Utfordringen er at vi ikke vet hva Arbeiderpartiet mener. Det kan jo være interessant å vite hva Arbeiderpartiet mener, også for velgernes del. Jeg forventer at Arbeiderpartiet har en avklart holdning og ikke spriker i meninger med Pedersen som vil reversere, mens Myrseth som er mer foroverlent.

– Denne utfordringen må gå til Gahr Støre som nå må avklare hva som er Arbeiderpartiets holdning, sier Ingjerd Schou, stortingsrepresentant fra Østfold.

Vil ikke bruke tvang

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Jonas Gahr Støre. Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, sier at partiet vil gå i dialog med fylkene.

– Etter valget vil vi se på oppgavene og finne gode løsninger uten bruk av tvang. At det er ulike meninger rundt om i landet overrasker ikke. Blant annet ser vi at Fremskrittspartiet i Finnmark ikke støtter regjeringens tvangssammenslåing og på Vestlandet har Høyre gått mot sammenslåing som Arbeiderpartiet har ønsket, sier Kjersti Stenseng.

IKKE SVART: Høyre venter på svar fra leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

