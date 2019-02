– Unge politikere er attraktive mål for utenlandsk etterretning

I PST sin rapport om dagens trusselvurdering så antar man at flere lands etterretningstjenester vil forsøke å rekruttere kilder og kartlegge personer og virksomheter i Norge.

Blant annet er unge personer, som i framtiden kan få innflytelse i Norge, attraktive kilder hos de utenlandske etterretningstjenestene.

Dette er en advarsel som det er viktig å ha tillit til, mener forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Lars Rowe.

Men det er ikke noe nytt at unge personer er mål for utenlandsk etterretning.

– Det som er interessant er at PST velger å påpeke dette spesielt i denne vurderingen. Da må man gå ut fra at de har observert denne typen aktivitet, sier Rowe.

Forsker Lars Rowe mener at man må ta på alvor det bildet som PST kommer med, men at Russland nok ikke er mer interessert i Norge enn andre land i verden.

Følger med på hverandre

– Når vi fortsetter å framheve russisk etterretningsvirksomhet som skadelig, så er det med utgangspunkt i at den sikkerhetspolitiske situasjon er mer ustabil enn den har vært på lenge, sier sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland.

PST-sjefen sa under den årlige trusselvurdering at Russland definerer nordområdene og Finnmark som en del av sitt bastionforsvar.

– Her har de interesse av å kartlegge og hente inn opplysninger om vårt forsvar, sier Bjørnland.

Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, sier at det sikkerhetspolitiske forholdet mellom Norge og Russland er ustabilt. Foto: Olav Døvik / NRK

Fikk beskjed om å være bevisst på denne typen etterretning

Varaordfører i Finnmark, Tarjei Jensen Beck (26), sier at han ikke har vært utsatt for denne typen rekruttering, men han skjønner at unge personer kan være et mål for utenlandske etterretningstjenester.

– Unge folk kan være mer utsatt for det, fordi man er mer sårbar. Man er kanskje ikke like bevisst på at denne typen rekruttering kan skje, og man er nok litt mer naiv, sier Ap-politikeren.

Den unge politikeren har fått brifing om denne trusselen av administrasjon i Finnmark fylkeskommune.

– Vi har hatt samtaler om det, og vi har fått høre at vi må være bevisste på det, sier Jensen Beck.

– Må ikke bli hysterisk

Selv om Jensen Beck er klar over at denne typen etterretning forekommer, så mener han at det er viktig at man opprettholder et godt samarbeid med Russland.

– Det er viktig å ikke være naiv, men man skal heller ikke bli hysterisk. For vi skal fortsatt ha et godt forhold til aktører i Russland, sier Tarjei Jensen Beck.