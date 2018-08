– Større sannsynlighet for at Finnmark består

Fredag møtes representanter fra Arbeiderpartiets fylkeslag i Akershus, Buskerud og Østfold for å diskutere sammenslåingen av de tre fylkene.

Etter det NRK vet skal de avgjøre om de vil støtte Frp, SV og Sp sitt ønske om å legge arbeidet med det nye storfylket Viken på is, inntil Stortinget for tredje gang har behandlet sammenslåingen av Finnmark og Troms.

Det skaper optimisme hos nestleder Torill Olsen i organisasjonen «For Finnmark».

Hun mener en ny debatt og usikkerhet på både Østlandet og Vestlandet om fylkessammenslåing kan bidra til at Finnmark forblir som eget fylke.

– Dette er et bevis på at det har vært et dårlig håndverk helt fra starten av. Derfor sprer det seg. Det er ikke bare et problem i Finnmark og Troms, sier Torill Olsen.

Vil ikke ha et nytt storfylke

Gruppeleder for Fremskrittspartiet i Akershus fylkesting, Vibeke Limi, har fortsatt et håp om at Viken ikke blir noe av.

– Dersom Stortinget nå velger å omgjøre sammenslåingsvedtaket om Finnmark og Troms og lar Finnmark få frikort, må det også gjelde for Viken. Vi må få lov til å bestemme om vi vil videreføre samarbeidet eller ikke, sier Limi.

Fylkesordfører i Troms, Willy Ørnebakk, forstår reaksjonen.

– Mange av våre kolleger i sør synes nok det er urettferdig hvis de tvinges til å slås sammen, og ikke Troms og Finnmark, sier Ørnebakk.

Vibeke Limi mener det ennå er en mulighet for at Akershus fylke vil bestå. Foto: Henriette Mordt / NRK

Har fortsatt tro på sammenslåingen

Torill Olsen i «For Finnmark» mener dette vil være spesielt positivt for Norges nordligste fylke.

– For oss betyr det først og fremst at vi får nasjonal interesse. Det skaper kunnskap som går rett inn i Stortinget. Det blir viktig når denne saken skal opp igjen i løpet av høsten, sier Olsen.

Men gruppeleder for Høyre i Finnmark fylkesting, Jo Inge Hesjevik, har fortsatt tro på at det blir et storfylke i nord.

– Jeg tror oppriktig at dette er endelig avgjort. Stortinget har ønsket det. Å snu nå skaper ny usikkerhet, sier Hesjevik.