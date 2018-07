– Det er naturlig nok trist for venner og kolleger, men for de som står ham aller nærmest er dette er forferdelig melding å få. Han var et stort menneske i offentligheten, men Hans Kristian var også et stort menneske privat, sier konserndirektør i Amedia, Anders Opdahl.

Opdahl er i likhet med sin tidligere redaktør oppvokst i Porsanger. Han jobbet i flere år som nyhetsredaktør i Nordlys med Amundsen som redaktør.

– Da han overtok Nordlys i 2001, hadde han ett hovedmål - å gjenreise landsdelsavisen Nordlys. Han mente det skulle være mulig å være en regional kraft utover det å være en sterk lokalavis i Tromsø, noe han lyktes med, sier han.

Hans Kristian Amundsen var sjefredaktør i Nordlys fra 2001 til 2011, og var høyt respektert for sin evne til å tale landsdelens sak. Foto: Yngve Olsen Sæbbe / Bladet Nordlys AS, 9272 Tromsø

Et referansepunkt for Nord-Norge

Opdahl mener Amundsen gjennom sin redaktørgjerning ble et referansepunkt for spørsmål knyttet til landsdelen.

– Han ble hentet inn til den ene riksflaten etter den andre som nordnorsk ambassadør. Det gjorde han på en måte som jeg ikke har sett maken til i min levetid. Han var en bauta i det nordnorske samfunnet, sier Opdahl.

Amundsen etterlater seg et stort tomrom, sier redaktør i avisa Sagat, Geir Wulff. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Uvirkelig

Redaktør i den samiske avisa Sagat, Geir Wulff beskriver situasjonen som uvirkelig.

– Først og fremst, på en dag som dette går vår sympati, medfølelse og omtanke til ektefellen og de fem barna som Amundsen etterlater seg. Som samfunnsmenneske var han en som sto opp for Finnmark, Sápmi og det samiske. Slike er det dessverre ikke mange av i Norge. Han etterlater seg et stort tomrom, sier Wulff.

– En ruvende person

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Foto: Philip A. Johannesborg

Skjalg Fjellheim jobbet i flere år i Nordlys mens Amundsen ledet avisen. I dag er Fjellheim politisk redaktør, og mener sin tidligere sjef representerte et av de mest markante samfunnsmenneskene de siste ti årene, med en stemme som bar langt utover egen landsdel.

– Hans Kristian var en ruvende person og en ruvende sjefredaktør. Han var en viktig stemme fra Nord-Norge, og utviklet et eget språk som var karakteristisk for nettopp ham. Med sitt politiske engasjement var han tro mot sitt sosialdemokratiske samfunnssyn, noe som også kom til uttrykk i Nordlys, sier Fjellheim.

Tap for Porsanger

Aina Borch er ordfører i Porsanger, en kommune som på en drøy uke har mistet to mediepersonligheter. Foto: Kenneth Strømsvåg

På litt over én uke har Finnmark mistet to mediepersonligheter. Lørdag 21. juli omkom NRK Finnmarks redaktør Morten Ruud i en ulykke. Også han var fra Porsanger. Ordfører Aina Borch har tatt begge hendelsene tungt innover seg.

– Både Morten og Hans Kristian var rotekte porsangerværinger i sitt virke. Samtidig var de Nord-Norge og Norge sine folk. Det er tungt for Porsanger-samfunnet å vite at disse flotte menneske nå er borte. Det er tøft for oss, men det er selvfølgelig mye tøffere for familien og de som hadde Hans Kristian tett på livet, sier Borch.