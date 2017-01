– Bergebyløpet er det flotteste langdistanseløpet i Norge. Vi kjører fra sjekkpunkt til sjekkpunkt, og på flere av dem må vi klare oss selv, uten hjelp fra våre handlere. Det er også litt deilig, sier en ullkledd Trine Lyrek.

Lyrek har mye erfaring med langdistanseløp. Hun har kjørt Finnmarksløpet flere ganger, hun har kjørt Iditarod i Alaska og det er ikke første gangen hun skal ta fatt på Bergebyløpets lengste distanse på 650 kilometer.

Lyrek er blant 20 hundekjørere som stiller til start på 65-mila.

– Vi er mange forskjellige kjørere, men vi er venner og pålagt å hjelpe hverandre underveis. Det er ikke så mange som jobber med løpet og det gjør at stemningen blant oss blir kjempegod. Vi kan sitte på sjekkpunktet og skravle og tulle, og når vi er i sporet så kjører vi konkurranse, forteller Lyrek.

Trine Lyrek klargjør sine 14 hunder for løp. Potesokker må til når de skal springe 650 snødekte kilometer. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ekstrem villmarksopplevelse

Persson er forberedt på lite søvn. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Det tar flere dager å krysse 650 kilometer med hund og slede. For et så stort løp som varer så lenge, er det relativt få som jobber med det og alle gjør det på frivillig basis. Det er ingen personer i arrangementet som får betalt for å arbeide for løpet.

– Jeg gjør dette fordi jeg synes det er artig. Dette er en interessant sport som setter utøverne i en ekstrem situasjon i forhold til å holde seg våken og tenke klart, samt behandle seg selv og dyrene bra over tid, sier sjekkpunktansvarlig Roger Persson.

– Det er en ekstrem villmarksopplevelse for dem som deltar. Og vi frivillige holder oss også våkne mer eller mindre en hel uke for å betjene løpet, fortsetter Persson.

At hundene skal ha det bra under løp, er et viktig premiss i trekkhundsporten. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Som en storfamilie

Bergebyløpet startet i 2003 og har blitt arrangert årlig siden. Mottoet er «av hundekjørere for hundekjørere».

– Jeg har kjørt hund i 20 år og har en formening om hvordan jeg vil ha det på løp. Vi har mye fokus på at kjørerne skal ha det bra. For å få det til må vi ha frivillige, og vi må passe på at de trives også. Da blir det en sånn storfamilie som trives godt i lag, sier Jan Øystein Dervo fra løpskomiteen. Han har vært med på å arrangere Bergebyløpet helt fra start.

I Bergebyløpet 2017 deltar kjørere fra Norge, Sverige, Finland, Polen, Spania, Italia, Sveits og Østerrike. Fra start er det 55 km til første sjekkpunkt. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Bergebyløpet er det eneste hundeløpet som går på fastlandet og i sin helhet nord for 70 grader. I år er det ikke bare rekordpåmelding, men det er også rekordmange utenlandske kjørere med.

– Flere kjørere kommer tilbake år etter år. Veterinæren vår er fra Italia, han har en stor omkrets i hundemiljøet, og sier at det snakkes mye om Bergebyløpet nedover i Europa. Det virker som om vi har fått til noe her, smiler Dervo.