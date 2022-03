– Jeg håper på å gjøre det bedre enn Nikolai gjorde det første gang han kjørte, sier Lotte Sandnes bestemt.

– Så jeg må slå en 38. plass.

27-åringen fra Hammerfest skal være med på Finnmarksløpet for første gang.

Lørdag skal hun delta i 600 km-klassen med et spann på 8 hunder, en distanse som krever mye av kjører og hunder. Dette er nemlig distansen det er lite rom for feil, og taktikken for løpet må sitte.

– Jeg håper det blir tungt, men mest artig. Og jeg både gleder og gruer meg.

– Vi har brukt all tiden vår på å trene hardt i åtte måneder, så jeg håper på å få god uttelling. Og at vi ikke får så mye problemer underveis, for det kan fort oppstå når man kjører hund.

Samboerkamp

Lotte Sandnes har aldri før kjørt dette løpet. I februar kvalifiserte hun seg til Finnmarksløpet ved å fullføre Bergebyløpet.

– Finnmarksløpet blir veldig «heavy» i forhold til Bergebyløpet. Det blir lengre og tyngre.

Nikolai Olsen har tro på at kjæresten skal gjøre en god plassering på årets Finnmarksløp. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Lotte og kjæresten Nikolai Olsen (30) har vært på hytta og forberedt seg og hundene på alt som kan skje under løpet.

– Man må være klar over at det kan bli noen nedturer, men det kommer alltid en opptur etter en nedtur, sier Lotte.

Bak henne saler kjæresten opp sitt eget spann, han deltar også på årets løp.

Lotte og kjæresten Nikolai gjør klar sine to hundespann. Det første Lotte gjør er å feste sleden fast. Hvis ikke er det stor fare for at hundene løper av gårde med sleden før hun er klar. Foto: Henrik Thorstensen

Lotte var Nikolai sin handler i 2020, i år skal de konkurrere mot hverandre.

– Jeg håper hun klarer det, hun har mye bedre hunder enn det jeg hadde i 2020. Jeg hadde eldre hunder så jeg fikk ikke nok fart i spannet den gangen, men jeg hadde mer erfaring, forteller Nikolai.

Han er sønn av den erfarne hundekjøreren Dag Torulf Olsen fra Hammerfest, og er vokst opp med hundekjøring.

I tillegg til Finnmarksløpet 2020 så har Nikolai kjørt Bergebyløpet to ganger og Pasvik Trial.

Lotte Sandnes har en god veileder i ryggen. Handler Dag Torulf Olsen, også far til kjæresten Nikolai, er en erfaren hundekjører som har kjørt mange løp i Norge i tillegg til Iditarod. Foto: Dag Øyvind Askheim/Team Arctic Musher – Hammerfestspannet

Heier på hverandre

Nikolai sier at Lotte har hatt en bratt læringskurve, men hun er mye flinkere til å ta til seg småting enn det han er.

Men til tross for konkurrenter i sporet:

– Vi er jo på samme team, så vi unner hverandre å gjøre det bra, sier Lotte.

For Lotte er Finnmarksløpet hele livet hennes akkurat nå. Det er det første hun tenker på når hun står opp… …og det siste hun tenker på når hun legger seg. Foto: Thorstensen, video: Estenstad

– Fokuset er der. Jeg begynner å kjenne at det nærmer seg, så nervene kommer, sier Lotte med et nervøst smil når NRK besøker paret.

I dag går starten og hammerfestingen føler på nervøsiteten. Det er ingen garantier når man kjører hundeløp.

– Det kan bli dårlig vær, man kan få skader og jeg vet ikke hvordan hundene tar det.

– Og hvordan jeg skal takle de forskjellige situasjonene som kan oppstå, legger hun kjapt til.

Lotte Sandnes på tur med svigerfar Dag Torulf Olsen. Foto: Lotte Sandnes

Nå gleder Lotte seg til å komme seg av gårde med spannet sitt og jobbe seg gjennom vidder og fjell i Finnmark.

– Akkurat nå er det dette jeg lever for, så får vi ser etter løpet om jeg sitter med samme tankene, avslutter Lotte.