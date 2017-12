– Dette har vi egentlig ønsket selv, når vi først har klart å spille oss opp, sier Kjersti Øvergaard Dahlberg, leder i Bjørnevatn IL.

I helgen ble det nemlig klart hvilken 3. divisjonsavdeling Bjørnevatn IL skal spille fotball i. Oppsettet viser at herrelaget fra Sør-Varanger i Finnmark nok må belage seg på noen flyturer.

Hele 13 ganger skal fotballaget reise til Oslo Lufthavn til neste år. Samtlige av motstanderne de skal møte befinner seg i Romerike og omegn, 188 mil unna med bil og 140 mil med fly

– I 3. divisjon i Norge spiller man over hele landet, så da ønsket vi både av sportslige og økonomiske grunner, at vi kom i Østlandsserien. Selv om vi egentlig er Norges østligste lag, smiler Dahlberg.

I 2018 må Bjørnevatn må reise enten hele 188 mil med bil eller 140 mil med fly for å komme seg til nærmeste bortekamp. De spiller nå sammen med lagene fra Østlandet i 3. divisjon – og de er jo selv Norges østligste lag, på grensen til Russland. Foto: André Bendixen / NRK

Noen tror de reiser til Nordpolen, men vi er ikke lenger nord enn Tromsø. Kjersti Øvergaard Dahlsberg, leder i Bjørnevatn IL

Kortere til Oslo

Selv om motstanden blir tøffere, blir reisebelastningen lettere for gutta fra Øst-Finnmark. Serie- og kampansvarlig i Finnmark Fotballkrets, Rune Haugseth, forteller at det er kortere og lettere for Bjørnevatn å reise sørover enn internt i fylket.

– På veiene i Finnmark foregår all forflytning med bil eller buss. Det å ta turen fra Kirkenes til Sørøya eller fra Alta til Hammerfest tar mange timer. Ned til Oslo tar det kun to.

Direktør i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, mener dette er riktig for Bjørnevatn. Foto: NRK

Direktør i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, har stor forståelse for Bjørnevatns ønske om å spille i denne avdelingen.

– Når det gjelder Bjørnevatn så er den enkleste reiseveien for dem å dra til Gardermoen. Vi har seks avdelinger og de skal fordeles rundt om i landet. Nå har de to nordnorske lagene havnet i én pulje sammen med fire Oslo-lag. Kanskje ville det vært naturlig å se til Trøndelag, men flymessig så er også det vanskeligere.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. For mange av bortekampene kan Bjørnevatn bare ta direkteflyet til Oslo og hoppe på neste flytog til Lillestrøm, Oslo eller Drammen – en luftdistanse på cirka 1400 kilometer. Mange klubber i Fredrikstad-området spiller også i Norsk Tipping-ligaen avdeling 2. Motstanderen med nest lengst reisevei er Valdres, med cirka 170 kilometer til nærmeste motstander.

Må doble budsjettet

Selv om det er enklere vil det ikke bli billigere for fotballaget å ta fly til Oslo, framfor buss og ferger i Finnmark og Troms. De må derfor doble sitt budsjett for å få råd til flybillettene.

– Vi er klar over at det, og trenger noen snille onkler og støttespillere. Men vi håper hele Finnmark kan støtte oss, sier Dahlberg som nå har begynt jakten på pengestøtte.

Sammen med Alta IF er de eneste klubb som neste år skal spille kamper utenfor fylkesgrensene på herresiden. Bjørnevatn har i sin hundreårige historie aldri spilt seriekamper utenfor Troms og Finnmark.

Leder Dahlberg lover at de skal ta godt imot søringene som neste sesong kommer nordover.

Slik vi ser det så blir kampene satt opp slik at motstanderne kan ta formiddagsflyet opp og kveldsflyet ned. Hadde vi derimot spilt i Nordland eller Troms, så ville det kanskje vært behov for to overnattinger. Kjersti Øvergaard Dahlberg, leder i Bjørnevatn IL