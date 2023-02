Sentralt vitne i Silje-saken ikke avhørt

På en pressekonferanse 16. oktober 1994 – etter bare ett døgns etterforskning – utpekte politimester Per Marum tre små gutter på fire, fem og seks år som ansvarlige for Silje Marie Redergårds død.

Dagen etter ga moren til fireåringen en forklaring til politiet som vekket interessen til avhørsekspert Asbjørn Rachlew. Hennes sønn hadde nemlig fortalt henne at en større gutt hadde vært til stede da Silje ble mishandlet.

Og at gutten hadde sykkel og oppførte seg truende mot fireåringen.

Men gutten med sykkelen ble aldri avhørt i 1994. Dette oppdaget Rachlew da han på oppdrag fra riksadvokaten gransket Silje-saken høsten 2021.

– Fireåringen hadde fortalt om en større gutt med sykkel. Så jeg forsto jo at dette var kjempeviktig, uttalte Rachlew i Brennpunkts dokumentarserie «Drapet i akebakken».

Avhørsekspert Asbjørn Rachlew har reagert på at politiet ikke avhørte niåringen med sykkel i 1994. Foto: Svend Even Hærra / NRK

– Et sentralt vitne

I serien kritiserte Rachlew politiet for å ikke ha avhørt det han mente var «et sentralt vitne».

Fireåringen ga den gang fornavnet på gutten han hadde sett til moren sin, ifølge politidokumentene fra 1994. Rachlew har ut fra sin gransking identifisert gutten han mener passer med fireåringens beskrivelse som en gutt som var 9 år i 1994 og bodde i nabolaget.

Nå viser det seg at politiet heller ikke denne gangen har avhørt det sentrale vitnet i den nye etterforskningen av Silje-saken, som statsadvokaten beordret i desember 2021.

Rachlew ønsker å avvente eventuelle kommentarer om dette til statsadvokatens avgjørelse offentliggjøres fredag 17. februar.

Sigurd Klomsæt, advokaten til 6-åringen i Silje-saken, reagerer på sin side kraftig på at politiet ikke har avhørt gutten med sykkel.

Frykter for avgjørelsen

– Dette er ubegripelig. Rachlew var veldig tydelig i sitt arbeid med Silje-saken på hva han mener om dette vitnets betydning for saken, sier Klomsæt.

Advokat Sigurd Klomsæt. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Han mener at politiet på denne måten har latt være «å opplyse saken». Advokaten frykter at det kan føre til at statsadvokaten kan komme til å opprettholde avgjørelsen om at det var de tre små guttene som var skyld i Siljes død.

Mette Kollstrøm, påtaleansvarlig i den nye etterforskningen av Silje-saken, skriver i en e-post at gutten med sykkelen ikke er avhørt «på grunn av vitneopplysninger fra 1994 som tilsier at han ikke var til stede på hendelsestidspunktet».

Politidokumentene fra 1994 viser imidlertid at det, så langt NRK kan se, kun er moren til gutten som gir ham alibi. Ifølge henne var sønnen og hans søster hjemme den skjebnesvangre dagen helt fram til Silje ble funnet død.

Men samtidig forteller hun at hun var i butikken og handlet i rundt en time i det aktuelle tidsrommet, mens barna var hjemme alene.

Ikke avhørt

Den eneste andre vitneforklaringen om gutten med sykkelen i 1994, er en annen kvinne som forteller at hennes sønn lekte med ham utpå ettermiddagen.

Silje Marie Redergård var fem år da hun ble funnet drept i 1994. Foto: Privat / NRK

På spørsmål til politiet om det er slik at det er disse vitneopplysningene fra 1994 som tilsier at gutten ikke var til stede på hendelsestidspunktet – og som gjør at han ikke ble innkalt til avhør i den nye etterforskningen – svarer påtaleleder i Trøndelag politidistrikt Eli Aasland følgende:

– Basert på flere vitneopplysninger fra 1994 mener politiet at personen dere spør om og fireåringen ikke har møttes denne dagen før Silje ble funnet død.

Politiet vil ikke svare på hvilke vitneopplysninger som gjør at de mener at det ikke er behov for å avhøre gutten med sykkel, som i dag er i slutten av 30-årene.

Brennpunkt har snakket med mannen. Han bekrefter at han ikke er avhørt i saken. Samtidig sier han at fireåringens forklaring til moren i 1994 er feil; han var ikke til stede da Silje ble mishandlet.