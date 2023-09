I to nye rapporter anklages Kripos for slett arbeid i «Silje-saken»

Dette har skjedd Ekspander/minimer faktaboks Tre gutter på 4, 5 og 6 år fikk i 1994 skylda for 5 år gamle Silje Marie Redergårds død. I desember 2021 beordret statsadvokaten i Trondheim gjenopptakelse av «Silje-saken». Årsaken var den kraftige kritikken mot Trondheim-politiets etterforskning i 1994 som kom fram i NRK Brennpunkts dokumentarserie «Drapet i akebakken». Tidligere i år konkluderte statsadvokaten med at de tre gutter er uskyldige. Samtidig etterlot konklusjonen tvil. Statsadvokaten henviste til en rapport fra Kripos, som mente at deres undersøkelser «til en viss grad» talte for at spor på Siljes kropp kunne stamme fra 6-åringens støvler. Dette reagerte 6-åringen på. Han og 5-åringen reagerte også på at statsadvokat Schjetne valgte å henlegge saken med samme kode som i 1994; at guttene var mindreårige. I mars i år anket 5-åringen og 6-åringen derfor saken inn for Riksadvokaten. Avgjørelse i saken er ventet innen kort tid.

Da den tidligere Kripos-toppen og kriminalteknikeren Per Angel fikk tilgang til de tekniske undersøkelsene og obduksjonsbildene av Brennpunkt, oppdaget han spor på Siljes kropp som politiet ikke fikk med seg i 1994.

Under gjenopptagelsen av saken undersøkte Kripos Angels funn. De konkluderte med at ett av sporene på Siljes kropp muligens kunne komme fra støvler tilsvarende de som «6-åringen» hadde på seg i 1994.

Konflikt med Kripos

Angel, som jobbet i nærmere 30 år i Kripos nettopp med sporsikring og sporundersøkelser, reagerte kraftig på Kripos’ konklusjon.

Per Angel har nå på oppdrag fra advokatene til 5-åringen og 6-åringen gått gjennom Kripos sine undersøkelser. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han har nå på oppdrag fra advokatene til 5-åringen og 6-åringen gått gjennom Kripos sine undersøkelser.

I en ny rapport NRK har fått tilgang til, slår Angel fast at «det ikke er dokumentert sannsynlighet/sannsynlighetsovervekt for at fottøyet en av guttene hadde på seg, passer med/svarer til sporene avsatt på Silje.»

Tvert imot mener han at enkelte av Kripos-funnene isolert sett taler imot at 6-åringen kan ha avsatt sporene.

– Jeg er veldig glad for å høre at de tidligere Kripos-ekspertene ikke finner grunnlag for å si noe om sporene på Siljes rygg i forhold til støvlene jeg hadde på meg den dagen Silje ble funnet død, sier 6-åringen, som i dag er i begynnelsen av 30-årene.

– Grunnløst å mistenke 6-åringen

Angel kritiserer også Kripos for at de ikke i sine tidligere rapporter har tilkjennegitt at det også er ukjente spor på Siljes kropp som ikke passer med guttenes fottøy. Og at sporene dermed peker mot andre mulige gjerningsmenn.

Hans kritikk av Kripos førte til at politiet i Trondheim tidligere i år måtte avhøre ham. Og at Kripos måtte gjennomføre nye undersøkelser av fotsporene.

I sin siste rapport opprettholder likevel Kripos at det «til en viss grad» taler for at ett av sporene på Silje kan stamme fra 6-åringens fottøy.

Kripos har undersøkt såleavtrykket fra en støvel av et annet merke og en annen størrelse enn den 6-åringen brukte. Foto: Politiet

– Konkret betyr det at mistanken igjen rettes mer mot 6-åringen. Det mener jeg er grunnløst, sier advokat Sigurd Klomsæt, som representerer 6-åringen.

Angel frykter nå at «påtalemyndigheten ikke helt har oppfattet rekkevidden, svakhetene og begrensningene» i Kripos sine undersøkelser.

Ikke opplevd tilsvarende i Kripos

Den tidligere Kripos-etterforskeren Audun Kolstad har også blitt hyret av guttenes advokater til å gå gjennom Kripos sine rapporter.

I likhet med Angel påpeker Kolstad at Kripos har brukt støvler i sine undersøkelser som verken var av riktig merke eller størrelse i forhold til støvlene 6-åringen hadde på seg i 1994.

I sin rapport skriver Kolstad at det verken kan trekkes noen konklusjon på hvilket fottøy, eller hvilken størrelse fottøyet hadde, som avsatte spor på Silje.

Han spør seg også hvorfor Kripos ikke har opplyst at det er oppdaget spor på Siljes kropp som ikke matcher med støvlene til de tre guttene som fikk skylda for jentas død.

«Det vil være av stor nytteverdi for etterforskerne av saken å få tilbakemelding på at det finnes spor av ukjent opprinnelse», skriver Kolstad, som jobbet i nesten to tiår i Kripos i Kriminalteknisk avdeling.

Han legger til at «I mine år i Kripos kan jeg ikke komme på noen tilfeller hvor det ikke ble meddelt oppdragsgiver at det kunne sees andre systematiske spor».

Espen Erdal, som leder seksjon for kalde saker i Kripos, ønsker ikke å kommentere kritikken.

–Vi gjennomgår og vurderer gjerne rapportene, men det riktige blir da å gi eventuelle vurderinger på oppfordring fra og direkte til riksadvokaten og ikke til media.

6-åringens advokat, Sigurd Klomsæt, er på sin side kritisk:

– Angel og Kolstad sine rapporter er i realiteten en slakt av Kripos sitt arbeid med Silje-saken, mener han.

6-åringen reagerer på at statsadvokaten henviser til Kripos undersøkelse av fotsporene, og at deres undersøkelser «til en viss grad» talte for at sporene på Siljes kropp kunne stamme fra hans støvler. Grafikk: Ole-Morten Ødegaard / NRK

Føler seg mistenkeliggjort

17. februar i år konkluderte statsadvokat Per Morten Schjetne med at de tre guttene som fikk skylda for Silje Marie Redergårds død i 1994 skulle «anses som uskyldige». Likevel valgte han å henlegge saken med samme kode som i 1994; at guttene var mindreårige.

NRK forklarer Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død? Bla videre Drapet i akebakken 15. oktober 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergård funnet delvis avkledd, mishandlet og død i den våte nysnøen i en akebakke i drabantbyen Tiller. Dagen etter fortalte politimesteren i Trondheim at Silje ble mishandlet og etterlatt døende av tre lekekamerater på fire, fem og seks år. Tidligere på dagen skulle de i avhør ha fortalt om hvordan de selv eller vennene hadde brukt grov vold mot Silje. I dokumentarserien «Drapet i akebakken» har NRK Brennpunkt gått gjennom politidokumentene sammen med en rekke eksperter. Ekspertene konkluderer med at det ikke finnes tekniske bevis for at guttene sto bak ugjerningene mot Silje, og at de ble utsatt for ulovlige avhør og press. Ny etterforskning Etter å ha vurdert saken og det som kom fram i dokumentarserien, ba statsadvokaten politiet starte ny etterforskning. Renvasket 17. februar 2023 konkluderte statsadvokat Per Morten Schjetne med at de tre guttene, som i dag er i 30-årene, er uskyldige i Siljes død. Ny etterforskning har ikke avdekket hvem som utøvde vold mot Silje. Barna som fikk skylda for venninnens død Forrige kort Neste kort

– Når man tilnærmet hele livet har måttet leve med stempel som drapsmann, er det uakseptabelt å ikke bli renvasket på en måte som ikke fjerner all tvil. Da skal henleggelsen være «intet straffbart forhold bevist», sier Sigurd Klomsæt, advokaten til 6-åringen.

Han krever også at etterforskningen flyttes vekk fra Trondheim politidistrikt for at saken skal «sees på med nye øyne».

Og at staten må ta ansvar for feilene som ble gjort mot guttene i 1994 – noe som fikk store konsekvenser for deres liv videre.

– De må få en uforbeholden unnskyldning – slik som Viggo Kristiansen fikk i Baneheia-saken, sier Klomsæt.