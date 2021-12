Politikere vil endre loven for å stoppe dem. Andre spør seg hva som er det egentlige målet når den konservative muslimske organisasjonen Islam Net vil bruke over 63 millioner kroner på å etablere et muslimsk aktivitetssenter for unge i Oslo.

Islamforsker Olav Elgvin sier i «Helene sjekker ut» at det ikke er grunn til å frykte at organisasjonen vil radikalisere unge muslimer. De har blitt mer moderate de siste årene, sier han. Likevel er det frykt for radikalisering og manglende integrering som preger debatten om senteret.

