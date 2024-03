På en gård i Lier utenfor Drammen står Filip Green og speider ut over hvite jorder. Han venter på at de skal bli brune, sånn at han kan gjøre dem grønne. Inne i et veksthus står han blant spirende frø, som skal bli til 70.000 kålhuer.

Bandybonden lever ut drømmen, på to arenaer. I gjørme og på is.

Gården Filip jobber på er en av Norges største grønnsakprodusenter. Livet der er ikke rolig selv om jordene er vinterkledd. For all snøen betyr nemlig andre arbeidsoppgaver: Brøyting. Denne vinteren har traktoren fått kjørt seg.

– Hender det du er sliten når du kommer på trening?

– I perioder skjer det ganske ofte. Selv om jeg ikke kommer rett fra brøyting, blir jo døgnrytmen ødelagt til tider. Du blir litt kake i huet av å jobbe flere netter i strekk.

Og når det er mildere, blir det lange dager i åkeren.

– Det hender jeg kjenner på kroppen at «i dag burde jeg vært hjemme og sovet», men jeg er en del av et lag og da må jeg bare prøve å gjøre det beste ut av det.

Tusenvis av sellerirot vinterlagres på et kjølerom, for å kunne sendes ut til folk også utenfor sesongen. Foto: Stian Haraldsen / NRK

På gården dyrker de blomkål, stangselleri, sellerirot, squash og korn.

– Jobben tar mye tid, og det er ikke så lett å si til plantene mine at «nå må jeg på trening». De trenger den pleien de skal ha.

Skyggebandy

Sola har akkurat gått ned bak en av åsene som rammer inn Drammen. 16 unge menn entrer isen, som ligger rett ved Marienlyst Stadion, hvor byens idrettsstolthet Strømsgodset snart serieåpner.

Gutta på glatta gjør den siste finpussen før lørdagens NM-finale mot Stabæk.

En finale selv mange svært sportsinteresserte nordmenn ikke engang vet spilles.

Drammen Bandy skal spille om kongepokalen for første gang. I skyggen av norsk idrett.

– Det er helt rått, og har vært en drøm siden jeg var liten, sier Filip.

Bandyballen er rød/rosa og har en diameter på 63 millimeter. Spillet går kjapt, og Filip Green tror en del TV-seere derfor sliter med å henge med. Foto: Stian Haraldsen / NRK

Filmavisen ble svimmel

Som med de fleste andre idretter strides historikerne om hvor og når sporten ble født. Noen hevder amerikanske urfolk drev med et bandyliknende spill på islagte vann under Cristopher Columbus' tid. Andre peker på perioden da Peter den store styrte Russland, mens Canada også er nevnt.

Dette maleriet viser islek, deriblant bandyliknende spill med køller, i Nederland på 1500-tallet. Illustrasjon: Pieter Brueghel the Elder

Det er kjent at Nederland ble en skøytenasjon takket være islagte elver i gamledager, og der spilte de også bandy. Litt mer overraskende er det kanskje at det i England på slutten av 1800-tallet ble spilt noe som minner mye om dagens bandy.

Premier League-klubben Nottingham Forest het en stund Nottingham Forest Football and Bandy Club.

Engelskmennene var tidlig ute med bandy. Her tester kronprinsparet Will og Kate seg på isen under et besøk i Stockholm. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters / NTB

Ifølge boka «Fantastisk Bandy» av Torger Mogan Bjørnstad startet den norske bandyhistorien formelt i 1903, med de første kampene i daværende Kristiania. Det var tette bånd mellom fotball og bandy i starten. Gutta, for det var menn som spilte, drev med fotball om sommeren, og bandy om vinteren.

Slik var det også i ishockeyen, som kom seinere, det var mange som kombinerte det med fotball.

Efter mitt syn kan ishockey med skive kun betragtes som et tarvelig surrogat for den egentlige ishockey: ballspillet. Halfdan Ditlev-Simonsen Norges første bandypresident

Og selv om det fantes noen få arenaer, spilte folk bandykamper der det var is, som på Bogstadvannet og i Frognerkilen.

Det ble gradvis mer ordnede forhold rundt sporten, og de store kampene trakk tusenvis av tilskuere, til blant annet Bislett Stadion.

I 1947 var det mange år igjen til NRK begynte med TV-sendinger, men Filmavisen gikk ukentlig på norske kinoer. Da Mjøndalen slo Frigg i NM-finalen på Bislett, ble det en utfordrende ettermiddag for filmteamet.

«Det lar seg ikke gjøre å lage en filmreportasje av en bandykamp, som selv tilnærmelsesvis gir et bilde av spillets gang, dertil er farten altfor stor. Vi må derfor innskrenke oss til å vise en del faser av kampen, som forhåpentligvis sakkyndige vil ha glede av.»

NM-finalen i 1947 gikk for fort for Filmavisen Du trenger javascript for å se video.

Men veksten stoppet, og skjøt ikke samme fart som for eksempel fotball og håndball. Bandyen er også veldig regional.

Forrige gang et lag som ikke var fra drammensområdet, Bærum eller Oslo vant NM, var i 1992. Da gikk Sarpsborg til topps, og det er den eneste gangen et lag utenfor bandytriangelet har vunnet kongens pokal.

OL-drømmen til bandysporten Ekspander/minimer faktaboks Bandy var en prøvegren under Oslo-OL i 1952. Sverige, Norge og Finland deltok – og endte i den rekkefølgen. Siden har temaet bare vært diskutert, men bandyen har ikke nådd opp og kommet seg gjennom nåløyet til IOC (Den internasjonale olympiske komité). Siviløkonom og finansanalytiker Knut Audun Sørensen gikk for noen år siden gjennom flere punkter han mener knuser mytene om bandy, med tanke på størrelse og utbredelse, skriver Bandyforbundet. Bandy internasjonalt er i vinterolympisk sammenheng nummer 2 i antall utøvere 13 år og eldre, bare slått av ishockey.

Publikumsmessig i siste to VM er bandy nummer 2 i solgte billetter sammenlignet per konkurransedag/gren med vinter-OL i Torino 2010 og Vancouver 2014.

Bandy har en lang historie og sterk arv, noe som er viktig i IOC-sammenheng. Bandy er «arvesport» i flere store vintersportsland, og eneste nasjonalsport som ikke er på OL-programmet.

Bandy er i medaljesammenheng lik de fleste vinterolympiske idretter, hvor i hovedsak fem nasjoner dominerer innenfor hver gren. Det svenske bandyforbundet skriver at bandyen tilsfredsstiller alle IOC-krav, som å ha et internasjonalt forbund, både kvinnelige og mannlige utøvere, minst 25 aktive nasjoner på tre kontinenter, aktivt antidopingarbeid og TV-potensial.

Rocka arkitekt tegnet planen

Når drammenserne entrer isen i NM-finalen mot Stabæk, er det første gang i klubbens historie. Drammen Bandy ble stiftet i 1997, og samarbeidsklubben består av flere gamle storheter fra elvebyen.

Som ellers i Bandy-Norge er gutta enten studenter eller vanlige arbeidsfolk på dagtid. Kårene til landets beste bandyspillere er helt andre enn i fotball, håndball og ishockey.

Trener Mathias Stavis jobber fulltid som arkitekt, og så tegner han ut spillopplegg på kveldstid.

– Når skjønte du at dere kunne gå hele veien denne sesongen?

– Etter det første møtet med spillerne i august. Jeg visste jo hvilke kvaliteter spillerne har, men kjente ikke gruppa. Jeg visste lite om hvordan de var som mennesker, og hvor stor drivkraften var. Etter det møtet forsto jeg hvor stort dette kunne bli, sier 33-åringen, som overtok som trener for et drøyt halvår siden.

Mathias Stavis er fersk som trener, og har hatt suksess fra første stund. Rockehår har han hatt lenge. Foto: Stian Haraldsen / NRK

De har møtt Stabæk, som tok NM-gull i fjor, to ganger denne sesongen. Drammen vant begge kampene 5–0. Men finaler er ikke som andre mennesker. Alt kan skje.

Söta bandybror

Sverige er verdens bandygigant. Da Norges to beste fotballag møttes til cupfinale på Ullevaal i desember, vant Molde 1–0 mot Bodø/Glimt foran 19.178 tilskuere. På de svenske bandyfinalene kommer det rundt 20.000.

I 2013 så 38.474 finalen mellom Hammarby og Sandviken. En halv million så kampen på TV.

Hammarby tok SM-gull foran nesten 40.000 tilskuere for 11 år siden. Foto: Hammarby Tifo

– Det er en annen bandykultur i Sverige, noe som fører til at spillerne og alle rundt laget legger enda mer i det. Profesjonaliteten er større, og det jobbes knallhardt i alle ledd, sier Mathias Stavis, som selv spilte sju år i Sverige.

Da Stabæk ble norgesmestere i fjor, så 710 tilskuere finalen mot Ready.

I kvart- og semifinalene denne sesongen var det i snitt 163 tilskuere på kampene.

Mot denne idretten blir fotball som et gjesp og ishockey et gulp. Bandy er en salig blanding av ballett og basketak. Benny Lennartsson Svensk fotball- og bandylegende, tidligere Viking FK-trener

Rammevilkårene i Sverige er helt annerledes, og de har blant annet 20 bandyhaller. Spillerne tjener penger på sporten. Og så er det mange av dem.

Det finnes 53.916 bandyspillere på den andre grensa.

Her hjemme har vi 5893.

– Det ville vært et enormt løft for norsk bandy om vi hadde fått en egen hall, men vi må rett og slett gjøre jobben selv. Kvaliteten må opp. Folk gidder ikke betale en inngangsbillett for å se en utrent, feit 35-åring spille bandy. Hvis du drar for å se en teaterforestilling, vet du at det ligger et enormt arbeid bak den. Sånn er det med bandyen også, vi må skape det produktet, sier Stavis.

Kvinnebandy Foto: Heiko Junge / NTB Ekspander/minimer faktaboks Det tok lang tid før kvinnene fikk spille om kongepokalen og det første offisielle mesterskapet var i 1984, og da gikk Vålerenga til topps.

Spredningen i toppen har vært litt større enn på herresida. Bergen vant flere titler rundt millenniumsskiftet, og Nordre Sande fra Vestfold har også flere gull.

Fram til 2004 ble mesterskapet arrangert som rinkbandy, som betyr bandy på en ishockeybane med seks spillere på hvert lag. Siden 2010 har kvinnene spilt på stor bane, med ni spillere på hvert lag.

NM-finalen for kvinner spilles i Bærum idrettspark fredag kveld, mellom Oslo-klubben Ready og NTNUI fra Trondheim.

Det første verdensmesterskapet ble arrangert i Finland i 2004. Svenskene tok gull og Norge endte på fjerdeplass. De norske kvinnene har sju VM-medaljer, med sølv i 2022 som beste resultat. Sverige har vunnet 11 av 12 VM.

Gull og gård

Treneren beskriver Filip Green som svært godt trent, og en spiller som fortsatt er et ungt talent.

– Han har vært utrolig bra i sluttspillet. Han er hardtarbeidende og har store tekniske ferdigheter. Og så er han virkelig en lagspiller.

Filip klatrer ut av den store traktoren, og ser på klokka. Det nærmer seg trening.

Heldigvis er det ikke meldt noe snøfall i drammensområdet før finalen.

– Hvis du kan velge: Profesjonell bandyspiller i Sverige, eller drive din egen gård?

– Jeg hadde nok gått for å kunne leve av bandyen, for gården kan jeg jo skaffe meg etter karrieren. Det er dét som var planen min da jeg var liten: Bli profesjonell bandyspiller, og så kjøpe meg en gård og leve livet.

Filip Green hadde ikke trodd de skulle ta så store steg denne sesongen. Foto: Stian Haraldsen / NRK

Ja, takk – begge deler, der altså. Akkurat sånn han vil at helga skal ende, når han vil være med på å toppe seriemestertittelen fra tidligere i vinter, med et NM-gull.