En kvinne i denne bilen ble drept da Bandidos-bomben eksploderte i Drammen 4. juni 1997.

– Unnskyld, Drammen For 20 år siden sprengte han en bombe som drepte en tilfeldig passerende kvinne og la et helt bykvartal i ruiner. I dag beklager han.

Laila Nguyen

John Gerhard Berg beskyttet sivile som FN-soldat, men endte som drapsmann.

Trønderen, som i dag er 51 år gammel, snakker langsomt, litt forsiktig, når han prater med meg på telefon.

Hells Angels-medlemmer snakker som regel ikke med pressen. Så jeg var ikke optimistisk da jeg ringte Berg, som i 2002 ble dømt til ti år i fengsel for å ha sprengt Bandidos' hovedkvarter i fillebiter og drept en forbipasserende kvinne.

Men Berg prater. Litt i hvert fall.

– Ja, svarer han når jeg forklarer hvorfor jeg ringer. Han drar litt på a-en, kanskje litt resignert.

Nei, hva skal jeg si, fortsetter han. Det blir stille en stund.

– Jeg er ikke et offer i dette, sier han bestemt.

Slik så det ut i Konnerudgata etter bombeangrepet. Foto: Morten Holm / NTB Scanpix

Vi kommer tilbake til John Gerhard Berg. Men først, dagen som rystet Drammen.

Det er 4. juni 1997. De siste årene hadde det vært full krig mellom MC-klubber i Norden.

Berg er medlem av MC-klubben Screwdrivers, som var tilknyttet Hells Angels.

Denne onsdagskvelden kjører han en rød Volkswagen Transporter nedover Konnerudgata i Drammen. I bilen er en bombe på mellom 30 og 50 kilo.

Han stopper bilen, tenner på lunta, kjører deretter noen hundre meter før han stopper foran porten til Bandidos' hovedkvarter i Drammen.

Han går raskt ut, tar ned sykkelen han har på bilen, og sykler alt han orker vekk fra stedet. Litt lenger ned i gata venter Kai Mosether med fluktbilen. Sammen kjører de vekk.

Klokken er 23.45 når 51 år gamle Irene Astrid Bekkevold dør. Hun var på vei hjem fra en bursdagsfeiring og satt i passasjersetet. Hun blir truffet av deler av bombebilen og dør momentant. Mannen hennes, som kjører bilen, blir skadd.

Vindusruter blir knust i flere kvartaler. Drammens Is står i full fyr.

Bandidos-bygget, som var på to etasjer, er plutselig bare én etasje etter at første etasje er sprengt i stykker. Ut av bygget kryper tre medlemmer med langt hår, i bare T-skjorte og truse. De hadde lagt seg og våknet opp av at andre etasje var på bakkeplan.

Bandidos-medlemmene som var inne i bygget, fikk noen kuttskader, men kom relativt uskadd fra eksplosjonen. Foto: Gustav Jørgensen / NTB scanpix

«Bandidos er borte»

Inne på Drammen politistasjon tror de det er tordenvær. De kikker ut av vinduet, men himmelen er fortsatt blå.

Så ringer det i alle telefonene. Redde drammensere lurer på hva som har skjedd.

Geir Oustorp kaster seg inn i politibilen. Han er 25 år gammel, gikk ut av politiskolen for ett år siden. Når han kjører over Bybrua, ser han den svarte røyken stige opp fra Konnerudgata om lag halvannen kilometer fra politistasjonen.

Det er som en krigsfilm, tenker han idet han går ut av politibilen. Flammer, skrikende mennesker, knust glass og et bilvrak.

Samtidig innser han at han er den første politimannen på stedet. Det var han ikke forberedt på å være så tidlig i karrieren. Han føler seg liten, alle ser på ham, venter at han skal gjøre noe, ordne opp.

– Da kjente jeg at det bare var ett år siden jeg gikk ut av skolen, jeg trodde ikke jeg skulle stå å være leder. Jeg håpet det kom noen snart. Når det kom en som var litt eldre enn meg, sa jeg: Dette må du bare ta. Dette har ikke jeg tenkt på, at det kan skje meg.

Geir Oustorp (t.v.) var første politimann i Konnerudgata da det eksploderte. Etterretningssjef Bjørn Furuheim kom til stedet rett etterpå. Foto: Vegard M. Aas / NRK

Eksplosjon på direkten

I Dagsnytt ved midnatt er NRKs reporter i Drammen på plass på åstedet. Noen minutter inn i sendingen, mens journalisten på direkten forteller om fullt kaos i Konnerud, kommer en ny, kraftig eksplosjon fra det som trolig er en propanflaske:

Kongeparet var blant dem som hørte eksplosjonen på Dagsnytt.

– Jeg trodde ikke det var Norge det dreide seg om. Det var helt uvirkelig, sa kong Harald til TV 2.

– Jeg hørte det på radio og da skjedde det en annen eksplosjon mens reporteren sto der. Da hoppet jo jeg like høyt, tror jeg, som reporteren gjorde. Så det gjorde et veldig inntrykk, sa dronning Sonja.

Ekteparet Tore og Torild Thingelstad hadde nettopp kommet hjem til Christen Smiths gate 19, om lag 60 meter fra Bandidos-huset. Torild tar på seg kosedressen og setter seg i godstolen. Tore sitter klar i sin stol og setter på en film de har tatt opp.

Han rekker så vidt å trykke på «play» før vinduene blir smadret.

Ekteparet Thingelstad sitter på de samme plassene som for 20 år siden, da husets vinduer ble smadret av eksplosjonen. Foto: Laila Nguyen / NRK

– Jeg skjønte med en gang hva det var for noe, sier Torild.

Hun hadde blitt bekymret da Bandidos i oktober året før hadde flyttet hovedkvarteret sitt fra Oslo til Drammen. En rekke konfrontasjoner mellom Hells Angels og Bandidos i Norden de siste årene gjorde henne redd da de plutselig fikk Bandidos som nabo.

Tore derimot, skjønner ikke hva som har skjedd når det smeller og husets vinduer knuses. Han er i sjokk.

– Det eneste som sto i huet mitt, var å få tak i en glassmester for å få inn nødruter. For vi kunne ikke la det stå åpent, ikke sant.

Huset fikk store skader, men ekteparet kom fra det relativt uskadd. Torild fikk noen kuttskader.

– Vi satt jo midt i skuddlinja. Det var som en krigssone, sier Torild.

– Disse satans drapsmenn

Når daværende statsminister Thorbjørn Jagland besøker åstedet dagen etter eksplosjonen, er han synlig opprørt.

– Dette er umennesker. Disse satans drapsmenn må tas, og de må straffes etter loven.

Statsminister Thorbjørn Jagland og justisminister Gerd-Liv Valla på befaring i ruinene etter bombeattentatet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det tar flere år før noen blir pågrepet for bombeangrepet. Under rettssaken fem år senere, blir John Gerhard Berg aktoratets kronvitne.

John Gerhard Berg tilstår under rettssaken i Drammen tingrett våren 2002 at det var han som tente lunta på bomba. Kai Mosether tilstår å ha kjørt fluktbilen. Berg blir dømt til ti år i fengsel, Mosether får fem.

Ytterligere fem personer står tiltalt, men nekter skyld. Torkjel «Rotta» Alsaker, som var leder i Hells Angels i Norge, blir frikjent av tingretten for å ha gitt ordre om bombeangrepet.

Men i Borgarting lagmannsrett blir han dømt til 16 år i fengsel, og Høyesterett forkastet senere anken hans.

«Uten hans ordre hadde ingen aksjon blitt iverksatt, og han hadde helt frem til eksplosjonen skjedde muligheten til å kalle ordren tilbake», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Bilbomben utslettet Bandidos' hovedkvarter i Drammen. Foto: Gustav Jørgensen / NTB scanpix

De fire andre, alle Screwdrivers-medlemmer som Berg og Mosether, får også strengere straff av lagmannsretten. Roger Elvsveen blir idømt tolv års fengsel får å ha deltatt i rekognosering, tilpasset fluktbilen og rekruttert fluktbilsjåføren. Han anker senere til Høyesterett, som reduserer straffen til ni år.

Roger Ekeberg, Hans Mikkelsen og Morten Hoelstad blir dømt til seks år i fengsel for medvirkning.

Etter bombeangrepet blir Screwdrivers tatt opp som fullverdig Hells Angels-klubb.

Unnskyldningen

Nå, 20 år etter å ha tent på lunta som la Konnerudgata i ruiner, angrer John Gerhard Berg.

Jeg spør han om vi kan møtes, men han vil ikke bli tatt bilde av. Han forklarer at han nå er uføretrygdet, sier han sliter med posttraumatisk stresslidelse for det han gjorde.

​ – Hadde jeg visst at området var så trafikkert, så hadde jeg aldri gjort det. Jeg hørte at det passerte en buss forbi noen sekunder før. Det kunne gått mye verre.

Jeg er forferdelig lei meg, fortsetter han på telefon.

– Jeg vil gi min uforbeholdne unnskyldning til dem jeg har rammet, til dem som mistet et familiemedlem, og til dem som mistet livskvalitet. Jeg er ikke et offer i dette, det er alle de andre som ble rammet.

Før Berg sluttet seg til MC-miljøet, tjenestegjorde han som FN-soldat i Libanon, Saudi-Arabia og Bosnia. Han sier han var sliten av å gå rundt og være redd etter å ha kommet hjem fra Bosnia.

– Det førte til at jeg gjorde det jeg gjorde i Drammen, sukker han.

– Angrer du?

– Jeg lever med det hver dag.

Mer vil han ikke si. Han legger på.