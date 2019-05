– Må gjerne forby Hells Angels i Norge også

En domstol i Nederland har gitt ordre om å stenge alle landets Hells Angels-klubber.

I en uttalelse slår retten i Utrecht fast at volden i Hells Angels er «strukturell og kommer fra motorsykkelklubbens kultur». Det skriver abcnyheter.no.

Nederland er dermed det første landet i verden som vil gjøre klubbens eksistens forbudt.

Ønsker forbud i Norge

– Jeg skulle ønske at klubben ble forbudt i Norge også. Jeg kan ikke se at en slik én-prosent-klubb fører noe som helst positivt med seg. Jeg ser ikke hvordan de gagner samfunnet, sier Ann Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker.

Det har ikke vært konflikter mellom kommunen og klubben, heller ikke mellom klubben og naboene. Likevel ønsker ordføreren i Øvre Eiker Ann Sire Fjerdingstad klubben bort. Foto: Helle Nielsen Estensen / NRK

Så langt tilbake som på begynnelsen av 2000-tallet etablerte Hells Angels seg i Øvre Eiker til tross for massive protester fra kommunen. Klubben kjøpte kafeen og overnattingsstedet som før het Eikerstua.

Daværende ordfører i Øvre Eiker Anders B. Werp er nå statssekretær for Høyre i samferdselsdepartementet. Han har fulgt nøye med på én-prosent-klubbene i Norge.

– Dommen blir nok anket

– Dommen i Nederland er absolutt interessant. Men nederlandske domstoler har prøvd dette før. I 2009 ble en tilsvarende dom anket til høyesterett, der kravet ble avvist, sier Werp og legger til:

– Det er mulig retten denne gang har andre argumenter, men denne dommen kommer nok også til å bli anket.

Anders B. Werp kjempet i sint tid hardt mot at klubben skulle etablere seg i Øvre Eiker. Han lykkes ikke. Foto: Vilde Mikkelsen

– Begrunnelsen er at volden i Hells Angels er strukturell og kommer fra motorsykkelklubbens kultur, hva tenker du om det?

– Begrunnelsen bekrefter det vi har sett tidligere. Men et rettslig forbud mot klubbens eksistens er en vanskelig vei å gå. Terskelen for å ta det skrittet skal være ekstremt høy. Det berører den demokratiske retten vi har til å ha organisasjoner i dette landet, sier Werp.

– Strafferettslig forfølgelse er ok, der skal vi være tydelige og faste. Det må være hovedstrategien, og lovgiverne må tenke seg grundig om før en går til det skrittet å forby en organisasjon helt, legger han til.

Greie naboer

Ann Sire Fjerdingstad minner om at Hells Angels har sine egne lover, og at de stiller seg over norsk lov. Slik som andre én-prosent-klubber. Men på den annen side, har det ikke vært konflikter mellom Øvre Eiker kommune og Hells Angels. Heller ikke mellom klubben og naboene, i snart 20 år som klubben har holdt til i Øvre Eiker.

– Det er vel riktig å si at det har vært et godt naboskap. Vi har ikke hatt en eneste naboklage, og spør du innbyggerne vil de nok svare at Hells Angels har vært greie naboer. Vi legger knapt merke til at de er der, sier Fjerdingstad.

Det eneste hun har på rullebladet til klubben er noen bygningstekniske forhold etter tilsyn, og som det er ordnet opp i etter pålegg fra kommunen.

– Men vi følger med, og vi har jevnlig kontakt med politiet, sier ordføreren.

Ingen kommentar

– Jeg skjønner hvorfor du ringer, men jeg har ingen kommentar, sier Svein Øygard i Hells Angels Drammen når NRK ringer.

– Ingen andre av dere heller?

– Nei, beklager, sånn er nok det, avslutter Øygard.

Hells Angels med sine kjente jakkemerker er etablert med klubber mange steder i Norge. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Politiet hadde flere aksjoner mot eiendommen i Øvre Eiker de første årene. Den siste store aksjonen var i 2012. Under disse aksjonene har det blitt funnet narkotika, brukerutstyr, våpen og tyvgods, skriver Drammens Tidende.