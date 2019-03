Villsvinjeger tiltalt for drapsforsøk

Buskerud-jegeren er tiltalt for mordforsøk i Skåne i november 2018. Han tiltales også for grove brudd på jaktloven, skriver Åklagarmyndigheten i en pressemelding.

Politiadvokat Ola Lavie hos Åklagarmyndigheten i Helsingborg. Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Jeg mener det bare var flaks at joggeren fikk så små skader. Skuddet traff i hoften. Hadde det truffet lenger opp hadde det vært store sjanser for at han hadde dødd av skadene, sier politiadvokat Ola Lavie.

Han forteller at politiet har flere bevis mot den norske jegeren, blant annet har de hentet ut en video fra mannens kikkertsikte.

– På filmen vises det når joggeren skytes. Kikkertsiktet viser jo det tiltalte ser. Når man ser den filmen, så er det i hvert fall for meg åpenbart at det er et menneske man skyter på, sier Lavie til NRK.

Dette er jegerens kikkertsikte, og et av bevisene til politiet. Foto: Åklagarmyndigheten

Utover drapsforsøket er jegeren også tiltalt for grove brudd på jaktloven. I tiltalen står det at mannen ved seks tilfeller i perioden 17. september til 27. november har jaget rev og rådyr på natten, noe som ikke er tillatt. Jegeren har da brukt varmesøkende kikkertsikte, uten å ha hatt tillatelse til dette.

Ved tre tilfeller har jegeren også brukt feil ammunisjon, står det i tiltalen. Åklagarmyndigheten bekrefter at det også ved disse lovbruddene finnes film fra jegerens kikkertsikte.

– Saken kommer opp for retten innen 14 dager. Det er satt av to dager til forhandlingene, sier Lavie til NRK.

Her er våpenet den norske jegeren brukte. Foto: Åklagarmyndigheten

Jegeren fra Buskerud har ifølge tiltalebeslutningen også siktet på andre mennesker. Foto: Åklagarmyndigheten

I tiltalebeslutningen står det også at tiltalte tidligere har siktet på andre mennesker, og på joggerens hus. Også her har politiet bildebevis fra jegerens kikkertsikte.

Har ikke erkjent straffskyld

Vi skal til Skåne i Sør-Sverige, seks mil øst for Helsingborg. Hit drar nordmenn på villsvinjakt.

75 år gamle Olle Rosdahl ble skutt i hofta av en villsvinjeger fra Buskerud. Foto: SVT

Denne morgenen løp Olle Rosdahl på veg 13, en trafikkert veg som binder småstedene i området sammen. 150 meter opp fra vegen, ved noen rundballer på et jorde, satt jegeren. I det varmesøkende kikkertsiktet så han målet. Ifølge jegeren et rådyr.

Prosjektilet fra jegerens grovkalibrede våpen traff 75 år gamle Olle Rosdahl i hofta og gikk ut fra baken. Rosdahl klarte å ta seg fram til en nabo, som fikk sendt ham til sykehus i Helsingborg.

Jegeren satt ved rundballene på jordet. Olle Rosdahl passerte brøytestikka da han ble truffet. Foto: Ingar Andreassen / NRK

Det ble iverksatt en større politiaksjon med bevæpnet politi, hunder og helikopter. Etter sju timers leting ble den 48 år gamle nordmannen funnet i skogen.

Advokat Jorge Concha er forsvarer for den 48 år gamle villsvinjegeren. Foto: Maxwell Advokater

I de to første politiavhørene skal 48-åringen ha sagt at det var en rev han skjøt på. Før fengslingsmøtet forandret mannen forklaring, da mente han at det måtte ha vært et rådyr.

– Men det er ikke lov å jakte på rådyr om natten, og da han hørte stemmer etter skuddet, fikk han panikk og gjemte seg i skogen, fortalte mannens forsvarer, advokat Jorge Concha.

Han sier 48-åringen ikke erkjenner straffskyld for noe lovbrudd, men at det var han som skjøt. Buskerudmannen mener at det var et uhell.