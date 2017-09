Læreren hylles: – Jeg gjorde det som var nødvendig

Stubberud hadde startet undervisningen da hun hørte hyl og skrik i gangen. Er dette flørting eller noe annet? spurte hun elevene i klassen mens hun gikk mot døra for å sjekke.

Hun åpnet døra og så ut. Og begynte å løpe.

– Da så jeg et overfall i den andre enden av korridoren. Jeg løp bort og møtte situasjonen og utførte da førstehjelp, forteller Stubberud til NRK.

En 16 år gammel jente ved St. Hallvard videregående skole i Lier ble mandag knivstukket. En 19 år gammel mann er siktet for forsøk på forsettlig drap.

Jenta skal ha blitt stukket gjentatte ganger på overkroppen og ble fraktet til Drammen sykehus med alvorlige skader.

Politiet har sperret av området hvor 16-åringen ble knivstukket. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Ikke redd

Etter å ha stilt seg mellom den siktede og jenta, forteller Stubberud at hun fikk loset siktede vekk fra stedet.

Læreren sier hun aldri følte at hun satte seg selv i fare.

– Var du på noe tidspunkt redd?

Lærer Elin Stubberud tilbake på skolen dagen etter knivstikkingen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Nei. Det er ting jeg er redd for, men jeg velger med omhu hva det skal være. Min oppgave var å ta vare på eleven som var skada. Så hva jeg følte, det var det ikke tid eller rom eller relevans til å tenke på, sier Stubberud.

– Alle reagerer forskjellig

Læreren har fått en rekke varme tilbakemeldinger etter å ha gått imellom siktede og den 16 år gamle jenta.

– Jeg gjorde det som var nødvendig. Og jeg klarer egentlig ikke å forholde meg til det. Det er ikke jeg som er viktig her, det er ungdommen. Du aner ikke hvor opptatt vi er av ungdommen, deres trygghet, deres ve og vel og deres utdanning.

Stubberud sier hun ikke føler seg som en helt.

– Jeg var på jobb og gjorde jobben min. Jeg er takknemlig for at mine instinkter gikk denne veien. Men vi skal ikke si noe galt om de som reagerer på en annen måte. Alt er like legitimt. Vi er forskjellige individer og reagerer på hver vår måte.

Store politistyrker rykket ut til St. Hallvard videregående skole etter å ha fått melding om knivstikkingen. Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

– Han så forskrekket ut

Hans Petter Flåten er elev ved St. Hallvard videregående skole. Han forteller at han hørte jentas skrik fra klasserommet.

Hans Petter Flåten og Iver Lyng Bekken ved St. Hallvard videregående skole ble vitne til den dramatiske hendelsen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Så løp læreren vår ut først, og vi kom rett bak. Vi ser gjerningsmannen stå der og ser veldig forskrekket ut. Så går vi mot han, og da løper han vekk.

Elevene så jenta liggende blodig på gulvet, sier Flåten.

– Det var veldig sterke inntrykk, det er ikke noe man skal trenge å se. Det er veldig trist. Jeg har det greit, men det har gått innpå meg.

Skal være utenfor livsfare

Den 16 år gamle jenta ble operert natt til tirsdag og er utenfor livsfare, opplyser faren til NRK.

Faren oppfordrer folk til å ikke spekulere i årsaker til knivstikkingen.

– Det viktigste er at hun overlevde og ikke får varige mén, sier han.