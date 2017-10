Stenger jernbanen i to uker

Det er oppgraderingsarbeider i Lieråstunnelen som er årsaken til at det ikke kjører tog mellom Drammen og Asker fra 18. november til 4. desember. Togene kjører som normalt mellom Asker og Oslo.

NSB er avhengig av å benytte et stort antall busser i døgnet for å frakte flere tusen reisende, noe som vil utfordre trafikkbildet ved og mellom de to stasjonene. Særlig blir morgen- og ettermiddagsrushet krevende, skier Bane Nor i en pressemelding.

Les også: NSB tror på bedring, men vil ikke gi noen garantier etter møte om togforsinkelser

NSB er bekymret

Det er arbeider inne i Lieråstunnelen som gjør at jernbanen må stenge mellom Asker og Drammen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det er viktig for oss å være tidlig ute med informasjon om Bane NORs arbeider og hvordan dette påvirker togtilbudet, slik at de som reiser med NSB er forberedt, sier Kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB. – Vi beklager ulempene dette medfører, vi forstår at dette påvirker hverdagslogistikken, sier hun og fortsetter:

– Vi må være ærlige om at vi er bekymret for trafikksituasjonen rundt og mellom Asker og Drammen stasjon. – For med mange tusen reisende er vi avhengig av flere hundre busser i døgnet, og dette gjør noe med et allerede vanskelig trafikkbilde ved og mellom de to stasjonene. Særlig blir morgen- og ettermiddagsrushet krevende, skriver NSB i en pressemelding.

Det er ikke plass til alle reisende fra Asker, så det vil gå direktebusser mellom Drammen og Oslo.

Les også: Hongkong-selskap kan ta over for NSB

Les også: Signalkrøll på Nationaltheatret skapte forsinkelser i togtrafikken

Må beregne ekstra tid

NSB ber deg som reisende beregne ekstra god tid. De antar at en vil bruke mellom 30 og 60 minutter lengre tid enn vanlig, spesielt i rushtiden. Det vil også bli andre avgangstider enn normalt.

Alle detaljer for hver enkelt strekning kan du finne i NSB sin pressemelding.