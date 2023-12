- Bane Nor risikerer togstans mellom Skien og Larvik til jul hvis de ikke får godkjent akseltellere i sporet innen 22. desember.

- Togtrafikken på Vestfoldbanen ble stanset 4. desember fordi Bane Nor ikke hadde levert dokumentasjon på ferdig signalanlegg.

- Bane Nor fikk en midlertidig tillatelse og togtrafikken åpnet igjen, men de har fått ni utsettelser siden åpningen for fem år siden.

- Hvis Bane Nor ikke møter den nye fristen, kan det føre til forsinkelser, ekstra ventetid i minusgrader og buss for tog.

- Utbyggingsdirektør i Bane Nor, Bettina Sandvin, kan ikke gi noen garantier, men mener at juletrafikken skal gå som den skal.

- Jernbanetilsynet mener at den nye planen fra Bane Nor er troverdig og har tillit til at de vil møte fristen.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.