Hongkong-selskap kan ta over for NSB

Fra 9. juni 2019 kan Mass Transit Railway (MTR) fra Hongkong frakte togpassasjerer fra Stavanger, via Kristiansand, til Oslo. Onsdag sendte Jernbanedirektoratet ut konkurransegrunnlaget for anbudsrunden til det som blir Norges første privatiserte togstrekning.

– Hvis MTR leverer det beste anbudet, så er det de som vinner. Det beste tilbudet skal vinne, sier direktør for persontrafikk i Jernbanedirektoratet, Dagfinn Berge.

På forhånd har Samferdselsdepartementet plukket ut åtte selskaper som skal delta i anbudsrunden. Svenske Statens Järnvägar, tyske Arriva, Britiske Go-Ahead og franske Keolis er de fire andre utenlandske selskapene som skal konkurrere om å trafikkere Jærbanen og Sørlandsbanen 7,5 til 9,5 årene.

– For oss er det viktig at de reisende får et best mulig tilbud, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

– MTR er en av aktørene som skal konkurrere om anbudet. Det viktigste for oss er at de som skal trafikkere norske jernbaner snakker norsk og følger norske lover og regler. Det kan hende at vi får gode ideer fra utenlandske aktører som kan levere enda bedre tjenester, sier samferdselsministere Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Tre norske konkurrerer

De tre siste togselskapene som skal konkurrere om anbudet er norske NSB, Flytoget og Boreal.

– Vi vet at de norske selskapene er godt skodd for å møte en slik konkurranse. NSB har gode sjanser til å levere i denne anbudsrunden, men de må skjerpe seg. Nå møter de konkurranse fra andre togselskap.

I den nye anbudsrunden er kvalitet vektlagt mest med 60 prosent og pris med 40 prosent.

– Vi privatiserer ikke for å spare penger, men for å få et bedre tilbud, sier Berge i Jernbanedirektoratet.

– Det er stor interesse og mange tilbydere for strekningen, legger han til.

Flere strekninger konkurranseutsettes

Dagens presentasjon av fremtidens jernbane er første skritt på veien til å konkurranseutsette jernbanen. Anbudsrunden for «Trafikkpakke 1 Sør», altså Sørlandsbanen og Jærbanen, avsluttes 1. mars 2018 og den nye aktøren skal velges innen sommeren 2018.

– Anbudsrundene kommer på rekke og rad nå. Mars 2018 skal «Trafikkpakke 2 Nord», med blant annet Nordlandsbanen, Dovrebanen og Trønderbanen, legges ut på anbud. Året etter skal Bergensbanen på anbud, forteller Berge.

Spente togansatte

Tillitsvalgt i Norsk Lokomotivmannsforbund, Fredrik Nilssen, er spent på hva anbudsrunden vil bringe.

– Jeg håper tilbudet blir bedre, men jeg har ikke av dem som har hatt mest tro på å konkurranseutsette togdriften. Nå er situasjonen som den er, så da gjelder det å snu seg om og gjøre det beste ut av det, sier han.

Solvik-Olsen beroliger de NSB-ansatte med at god personalhåndtering er vektlagt i anbudsrunden.

– Enkelte i fagforeninger har vært mot dette, mens andre synes det høres spennende ut, sier samferdselsministeren.