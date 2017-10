NSB tror på bedring, men vil ikke gi noen garantier etter møte om togforsinkelser

– Det er veldig viktig for oss at Bane Nor er klar over hvor alvorlig det er for våre passasjerer når ting ikke fungerer på jernbanen. Det er de, og det er et godt grunnlag for samarbeid, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB til NRK.

Onsdag møtte han ledelsen i Bane Nor for å snakke om forsinkelsene i august og september. I etterkant av det som er blitt omtalt som et krisemøte, sier NSB-sjefen at han tror situasjonen nå vil bli bedre for togpassasjerene på Østlandet.

– Vi er enige om tallene og om hva som har skjedd. Vi har fått detaljerte forklaringer på avvik som Bane Nor har hatt ansvar for, og de forklaringene synes jeg ga mening. Bane Nor har redegjort for tiltakene de vil gjennomføre for å redusere forsinkelsene fremover. Noen av disse er iverksatt og har allerede hatt positiv effekt på punktligheten, sier Isaksen.

TROR PÅ BEDRING: NSBs konsernsjef Geir Isaksen. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Lover ingenting

Han vil ikke komme med noen garantier på vegne av Bane Nor, men er optimistisk på togpassasjerenes vegne.

– Jeg tror ikke Bane Nor er i stand til å gi garantier for at alt skal fungere hele tiden, men min vurdering er at de arbeider veldig seriøst for å rydde opp i de feilene som var. Så er det selvfølgelig en god del vedlikeholdsarbeid og fornyelser som kommer til å forstyrre trafikken, men det er vi klar over og innstilt på å løse sammen, sier Isaksen.

Han mener forbedringene som er iverksatt eller skal iverksettes kommer til å gjøre at NSB kommer tilbake til punktlighetsnivået de lå på før sommeren.

– Min vurdering er at man er i ferd med å komme tilbake til det jeg vil kalle normal drift.

Ikke fornøyd

I en pressemelding sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor at møtet med NSB var «konstruktivt». Bane Nor opplyser at punktligheten for alle persontog på landsbasis så langt i år ligger på 91,1 prosent. Punktligheten for august var på 87,5 prosent og september 89,3 prosent. For rushtidstogene i Oslo-området og enkelte toglinjer på Østlandet var tallene enda lavere.

– Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, og vi beklager ulempene for våre kunder. Samtidig er det spesielle årsaker til at akkurat disse månedene fikk såpass dårlige resultater. De første dagene i oktober viser tallene for rushtrafikken i Oslo en god utvikling, sier Gorm Frimannslund.

BEKLAGER: Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor beklager ulempene forsinkelsene har ført til for kundene. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Ulemper «uunngåelig»

NSB-sjef Geir Isaksen varsler at vedlikeholdsarbeid og investeringer vil medføre stengninger og brudd også i tiden som kommer, men han mener det er «nødvendig for å kunne gi en enda bedre jernbane i fremtiden».

– Vi må samarbeide godt for å avvikle det på en måte som gjør at ulempene blir minst mulige, men det er dessverre ikke til å unngå at vi får en del ulemper for passasjerene våre som følge av de arbeidene som pågår, sier han.

I forrige uke oppfordret Isaksen Bane Nor til å prioritere «hverdagsleveranser» og daglig vedlikehold fremfor bygging av nye strekninger. Han beskrev det som et dilemma at politikerne får mer oppmerksomhet ved nybygging enn vedlikeholdsarbeid.

Les også: To av ti tog er ute av rute på Østlandet

– Ikke bare moro å være togpassasjer i høst

– Vårt budskap til politikerne er: La dere ikke forføre av det. Hold fast ved at vedlikehold er det viktigste, sa Isaksen til NTB.

Etter onsdagens møte erkjente han imidlertid at det «ikke er rimelig» å gi politikerne all skylden for togkaoset i høst.

– Det gis mye ressurser til både NSB og Bane Nor for at vi skal kunne gi passasjerene et godt tilbud, og det gjør vi så langt vi kan. Så må vi nok av og til si at ting må skje i en viss rekkefølge. Alt kan ikke skje på én gang, for da blir det kaos. Men hvis man planlegger og bruker litt tålmodighet tror jeg Norge vil få en veldig god jernbane fremover.

– Et personlig spørsmål til slutt: Ville du ha brukt tog hvis du var nødt til å komme helt presis på jobb?

– Ja, jeg gjør jo det da. I dag var jeg helt presis og som oftest er jeg det. Men jeg må innrømme at det ikke har vært bare moro å være togpassasjer på Østfoldbanen i august og september.