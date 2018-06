– Legen var på meg på morgenen i dag. Han sier kjør på, de testene du har nå er bedre enn du har hatt noen gang. Så det er jeg ikke redd for, sier Bjørn Petter Ingebretsen til NRK.

I går forlot han treningsfeltet på Marienlyst som toppspillerutvikler. Etter en lang gåtur i skogen kom telefonen som forvandlet det. Tor Ole Skullerud hadde overraskende valgt å trekke seg som hovedtrener i Strømsgodset.

Bjørn Petter Ingebretsen har en høy stjerne blant både spillere og andre trenere i Strømsgodset. Foto: Gjermund Midtbø / NRK

– Etter at Tor Ole valgte å gå av så ville vi ha en intern løsning. Bjørn Petter har erfaring med å overta klubben i en slik setting. Han har midlertidig hovedansvar og vi skal legge alt til rette for at det blir gode prestasjoner ut av det, sier sportssjef i Strømsgodset, Jostein Flo, til NRK.

Og 51 år gamle Ingebretsen, populært kalt «BP», var ikke vanskelig å be.

– Det var et lett valg. Jeg får lov til å jobbe med det jeg elsker aller mest i hele verden, i den klubben jeg elsker mest i hele verden, forteller Ingebretsen.

Har lagt om livsstilen

Ingebretsen var hovedtrener i Godset i 2015. Den sesongen tok han drammenserne til seriesølv. Han ga seg da han fikk hjerteinfarkt sommeren året etter.

– Har han helse til å fortsette på permanent basis?

Jostein Flo er sportssjef i Strømsgodset. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Ja, men det er riktig at han ga seg av litt helseproblemer sist periode. Men han er mye mer skolert og har en bedre helse nå. Det er midlertidig, så får vi se hvordan vi gjør det, forteller Flo.

Den midlertidige hovedtreneren forteller at han har vært nødt til å endre livsstil etter at han trakk seg for to år siden. Nå trener han oftere og spiser sunnere.

– Vi får se når trøkket begynner å komme om hjertepumpa begynner å stoppe igjen. Jeg føler meg veldig fin og har stor tro på at dette skal gå, sier Ingebretsen.

Humøret var på plass fra første stund på torsdagens Strømsgodset-trening. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Ikke spillergruppa som bestemmer

Sportssjef Flo sier klubben nå starter en prosess der de skal se på flere alternativer, samtidig som de følger sin midlertidige hovedtrener tett.

– Det er vel ingen tvil om at Ingebretsen har en høy stjerne blant spillerne?

– Ja, men det er ikke spillergruppa som bestemmer hvem som skal trene Strømsgodset. Men Bjørn Petter har de erfaringene som trengs for å lede laget midlertidig og i en kort periode, forklarer Flo.

– Så det er ikke utelukket at han fortsetter også etter sommeren?

– Nei, det er det ikke.

– «BP» er veldig godt likt. Han er en fantastisk mann som vi har tro på. Han er alltid like smilende og glad. Jeg tror ikke det er nien som har noe vondt å si om «BP», forteller Strømsgodset-kaptein, Jakob Glesnes.

Sportssjefen forteller at klubben nå tråler markedet for å se hva som er ledig, og hva som er mulig å få tak i.

– Men jeg vil ikke sette noen tidsfrist. Det er viktigere å finne den rette treneren, sier Flo.