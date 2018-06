Skullerud ferdig i Strømsgodset: – Ugunstig tidspunkt

– Jeg velger å trekke meg fra hovedtrenerjobben i Strømsgodset på grunn av for dårlige resultater så langt denne sesongen, uttaler Skullerud til godset.no.

Strømsgodset ligger på 12.-plass i eliteserien etter 12 runder. Laget har tapt halvparten av kampene og står med kun tre seire.

Likevel mener NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp at Skullerud gir seg på et rart tidspunkt.

– Jeg er veldig overraska over timinga. Det er et ugunstig tidspunkt, sier Torp.

– Dette er ikke noe han fant ut i dag. Forrige tellende Strømsgodset-kamp var for to uker siden. Nå gir han seg inn mot kampene i helgen. Da blir det vanskelig for den som kommer inn i hans rolle å sette sitt preg på ting, legger han til.

– Bolt kan ha utsatt prosessen

Torp mener at Usain Bolts treningsopphold i Drammen kan ha utsatt prosessen.

– Kanskje han ville være der ut Usain Bolt-tida. I den perioden Bolt var der ble det mye fokus på verdens raskeste mann. Å trekke seg i løpet av den uka ville også det vært en rar timing.

Før sesongen var forventningene til Skulleruds menn store. Treneren forlater klubben langt under der klubben var ventet å ligge på tabellen.

– Strømsgodset er årets skuffelse. Jeg og mange andre hadde de som et av topplagene, og det har de ikke vært i nærheten av å være. Ut fra det de har av spillermateriell er prestasjonen langt under pari, sier Torp.

ÅRETS SKUFFELSE: Carl-Erik Torp mener Skulleruds menn har levert mye dårligere enn forventet, men stusser likevel over tidspunktet treneren gir seg på. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Skullerud: – Mitt ansvar

Skullerud påpeker i en pressemelding at han ikke har klart å få laget til å prestere som han vil.

– Etter hvert føler jeg også på noen dårlige prestasjoner den siste tiden, en opplevelse av at spillerne ikke responderer på det jeg ønsker at vi skal stå for både fotballmessig og som lag og individer.

– Det har vært mitt ansvar å få oss til å se bra ut, få oss til å dra lasset sammen. Jeg kjenner at vi ikke gjør det i stor nok grad og da er det riktig for meg som leder å tre til side, sier Skullerud.

Torp leser uttalelsen slik:

– Han innrømmer litt at han mista garderoben. At spillerne ikke svarer på den måten han vil at de skal svare på.

JAKTER ERSTATTER: Sportsdirektør Jostein Flo poserer med en nyansatt Tor Ole Skullerud i 2016. Nå må han lete etter en ny trener. Foto: Godset Media

Flo jakter erstatter

Skullerud pangstartet karrieren som trener i Strømsgodset med åtte strake seire i 2016. 47-åringen kom til klubben etter å ha blitt sparket i Molde.

Nå må Drammensklubben på jakt etter en erstatter.

– Vi jobber nå med å finne en midlertidig trenerløsning internt i klubben. Vi har en viktig kamp mot Start om fire dager og skal ha en løsning på plass i god tid før det, sier Jostein Flo.

Skullerud vil ikke kommentere saken overfor NRK i kveld.

Ledelsen i klubben varsler pressekonferanse på Marienlyst torsdag klokka 13.