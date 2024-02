– Nå gjelder det å rydde opp i rotet de har laget, for vi har blitt stemplet som en rasistby. Men alle som bor i Drammen vet jo at Drammen ikke er en rasistby. Jeg var veldig dedikert for å få ungdommens stemme hørt, sier Ronja Bajalan.

Og hørt ble hun.

«Hva er galt med meg? Burde jeg ikke være her?»

Med denne setningen ble 16-åringen fra Drammen plutselig landskjent.

Ordene falt i «Debatten» på NRK tirsdag kveld der flere politikere var invitert til Fredrik Solvangs program for å diskutere det mye omtalte flyktningvedtaket i Drammen.

Der var også lederen av ungdomsrådet i Drammen kommune, Ronja Bajalan, og hun utfordret politikerne.

«Hva er galt med meg?» Du trenger javascript for å se video.

– Dette strider mot våre verdier om inkludering, samhold, fellesskap og kulturell rikdom, sa hun.

– Kom som et sjokk

Det er dagen derpå. NRK treffer den engasjerte ungdomsrådslederen på Akademiet videregående skole i storefri.

Hun hadde ikke vært på TV før hun var med på sendingen.

– Nei, jeg bare tenkte: «Det fikser vi». Og jeg er glad for at jeg gjennomførte det.

– Hva var det du ville formidle?

– Først og fremst hvordan dette påvirker ungdom med innvandrerbakgrunn i Drammen. Ikke bare flyktninger, men også alle med innvandrerbakgrunn. Dette skaper et tydelig skille i byen vår, det deler oss mellom vi og dem. Jeg tror det vil gjøre mer skade enn nytte på integreringen i byen.

Da vedtaket ble fattet i kommunestyret ble Bajalan sjokkert.

– Det er ikke der våre verdier og vår moral ligger her i Drammen. Ingen andre kommuner har gjort dette tidligere, så jeg tror det kom som et sjokk på nesten alle innbyggerne her.

Cedric Akadimah: Jeg var litt sjokka da jeg hørte om vedtaket. Min familie kom jo hit selv som flyktninger i 1989. Det er ikke slik at de tar ut dem som trenger mest hjelp, de bare plukker ut noen. Det var, ikke ubehagelig, men rart. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK Siham Farah Sadik: Jeg synes det er veldig urettferdig at det kun er mennesker fra Ukraina som får lov til å flykte til Drammen. Dette her kan føre til at mennesker tenker at de fra Ukraina er mer verdt, kun på grunn av deres farge. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Fremmer ungdommens stemme

Tilbakemeldingene etter opptredenen i «Debatten» har ikke uteblitt. Hverken fra venner eller fremmede. Hun roses i kommentarfeltene og får tekstmeldinger.

Ronja har mottatt mange positive tilbakemeldinger for å ha fremmet ungdommens stemme. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

«Heia Ronja Bajalan. Ungdomsrådet i Drammen kan byen iallfall være stolt av! Synd at Ronja ikke har dobbeltstemme i kommunestyret», skriver en i NRKs kommentarfelt.

«Kloke ungdommer, versus gamliser på høyresiden»

«Det gjorde direkte vondt å se på NRK Debatten. Men det er håp. Hun heter Ronja Bajalan,» skriver Hege Breen Bakken, politisk redaktør i Drammens Tidende.

– Det har vært positive tilbakemeldinger på at jeg fremmer ungdommens stemme i politikken. Vi har jo ikke stemmerett, så vi har få muligheter til å påvirke utenom ungdomsrådet i kommunen, sier Bajalan.

– Hvilke reaksjoner har du fått?

– Det er blandede meninger. Men mange synes det er trist at Drammen kommune går den veien, at vi splitter samfunnet mer.

Debatten Du trenger javascript for å se video.

Mener integreringsproblemet kan løses

Bajalan sier at det «uten tvil er et integreringsproblem i Drammen», og at det er noe vi ikke kan legge skjul på.

– Men ved hjelp av gode norsktilbud, støtte og hjelp til å komme seg i jobb, og fokus på integrering fra tidlig alder, så kan vi løse det, sier hun og følger opp:

– De må bli møtt med et smil, en positiv innstilling – dette skal gå bra. Vi må huske at dette er mennesker som har opplevd krig og traumer.

– Er Drammen flinke nok på det som er nå da?

– Jeg vil ikke uttale meg så mye om hva jeg synes Drammen har gjort nå, men vi har gjort en veldig god jobb med integrering. Og vi kan ikke legge skjul på at vi har tatt imot mange flyktninger i Drammen kommune. Men når man skal begynne å håndplukke hvilke flyktninger som kan bosette seg her, så tror jeg det sender ut et helt feil budskap.

De gode tilbakemeldingene kommer også fra politisk hold, sier hun og legger til:

– Noen må sette disse politikerne litt på plass.

– Lytt til ungdommen

Bajalan tror det krever mye for å reversere budskapet, fjerne stemplet byen har fått, all den tid dette er et sårbart tema – som har gjort et inntrykk på folk.

– Så jeg tror det skal mye til for å rydde opp i rotet som har blitt laget nå.

– Hør litt mer på ungdommen, er Ronja Bajalans oppfordring til politikerne. Foto: Cecilie Brekke Valentine / NRK

– Hva er ditt råd til politikerne i kommunestyret nå?

– Hør litt mer på ungdommen. Det er vi som skal ta stafettpinnen videre og utvikle Drammen, vi er de fremtidige generasjonene.

– Men hva kan de gjøre for å rydde opp?

– Nå skal jo statsforvalteren se om dette er et ulovlig eller lovlig vedtak. Så må de få frem budskapet, som ordføreren har prøvd på, om at Drammen ikke er en rasistby. For det er vi ikke. Jeg tror det bare gjelder å komme seg ut i mediene og prøve å rydde opp i det kaoset som har blitt laget.

Hun mener det er viktig å huske på at integrering er vanskelig.

– Uavhengig av hvilken nasjonalitet man har eller hvor man bosetter seg, så er det en veldig kompleks og stor prosess. Derfor blir det feil å forskjellsbehandle og håndplukke hvilke flyktninger som skal få lov til å bosette seg i Drammen. Fordi vi er en by for alle.