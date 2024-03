– Patruljen rykket ut på bakgrunn av en bekymringsmelding som kom fra et familiemedlem, sier politistasjonssjef Brit Fyksen ved Midtre Hallingdal politistasjon i en pressemelding.

– Da patruljen kom frem fant de fire personer i boligen. Alle ble bekreftet omkomne.

Politiet har ingen indikasjoner på at det er flere personer involvert i hendelsen.

– Det er for tidlig å si noe om relasjonen mellom de omkomne, da disse ikke er formelt identifisert, sier Fyksen. Hun sier videre at de fire personene er bostedsregistrert på adressen, og at de pårørende til disse er varslet.

Brit Fyksen, stasjonsleder Midtre Hallingdal politistasjon. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Fyksen sier at politiet fortsetter å etterforske saken, med både tekniske og taktiske undersøkelser.

– Det gjør vi utover natten og videre utover i påsken.

Politiet har sperret av gaten inn til huset og jobber på stedet nå.

– Alle kjenner alle her

Ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor, sier til NRK lørdag kveld at kriseteamet er varslet. De jobber nå for å ivareta lokalsamfunnet og å bistå de pårørende.

– Alle kjenner alle her. Dette er dypt tragisk. Det er nok mange som kjenner at dette er veldig nært. Så det blir mye som skjer i dagene som kommer. Nå skal vi sørge for at folk blir ivaretatt, sier Vestenfor.

ORDFØRER: Solveig Vestenfor (Ap). Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Hva gjør kommunen nå?

– Kommunen sin oppgave i slike sammenhenger er å bidra med det som er våre oppgaver, og det er blant annet at sorg- og kriseteamet rykka ut. Det er også gjort i denne sammenheng, for å ivareta pårørende, sier ordføreren.

Politiet har varslet en pressekonferanse om saken søndag formiddag.