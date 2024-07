Høyesterett skal behandle politivold-saken i Kongsberg

I april ble en politimannen som var tiltalt for vold og overdrevet maktbruk dømt til 120 dagers fengsel.

Politimannen var også tiltalt for å ha slått Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

I april ble Kevin Simensen, og medfornærmede Kristian Teigen, tilkjent oppreisningserstatning på 30.000 kroner og 15.000 kroner. Foto: Caroline Utti / NRK

Allerede da sa advokaten til politimannen at de skulle ta saken videre for en frifinnelse i Høyesterett.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg bestemt at de skal behandle saken.

I tillegg til Heidi Reisvang, forsvarer også John Christian Elden politimannen som har tidligere blitt dømt til å sone 120 dager i fengsel.

Advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang er forsvarerne til den tiltalte politimannen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Svært lettet

– Vår klient er svært lettet over dagens avgjørelse fra Høyesterett som åpner for at det kan ende med en frifinnende dom da hele anken er sluppet inn til behandling.

Han sier at denne saken handler om en helt grunnleggende problemstilling for politiet.

– Dette reiser et helt prinsipielle spørsmål om hvorvidt det skal være straffbart for en politimann å gjøre jobben sin.

Elden mener at dersom lagmannsrettens dom skulle bli stående vil det ha langtrekkende konsekvenser, ikke bare for deres klient, men alle som gjør tjeneste i politiet.

De to forsvarerne mener også at dette vil begrense politiets mulighet til å forsvare seg selv og landets innbyggere.