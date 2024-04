I løpet av de to første dagene i retten har både tiltalte og de fornærmede forklart seg, i ankesaken etter politislagene i Kongsberg høsten 2022.

Andre politifolk som var til stede har også vitnet, og flere skal i vitneboksen i dag. Det er også kalt inn sakkyndige.

En av dem var politioverbetjent Arne Guddal, som er operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt. Han var ikke på jobb den natta, men har studert videoen og er kalt inn av forsvarerne på grunn av sin erfaring.

Han har også undervist i arrestasjonsteknikk.

– Det ser ut som tiltalte tok en relativt rask situasjonsvurdering, og at han ville skille partene. En helt vanlig tilnærming, hvis han opplevde at det var dårlig stemning eller ville ha bedre kontroll, sa Guddal.

Aktor Marit Oliver Storeng avbrøt da utspørringen til forsvarer John Christian Elden.

– Guddal går inn på bevisvurdering og går utover sitt mandat, mente hun.

Lagdommer Jannicke Johannesen noterte seg det, men forsikret om at retten hadde kontroll.

Politioverbetjent Arne Guddal var ikke til stede under politislagene i Kongsberg, men har studert videoene. Foto: Caroline Utti / NRK

– Kjempet i 19 minutter

Guddal gikk kronologisk gjennom hendelsen retten flere ganger denne uka har sett video av. Den tiltalte politimannen forsøkte å få med seg Kevin Simensen, for å snakke med ham. Simensen dro til seg armen, og ble da lagt i bakken av tiltalte.

Da startet kaoset, som endte med en slåsskamp hvor tiltalte slo Simensen minst 13 ganger i hodet. Samtidig var det flere basketak rundt dem.

– Jeg mener samtlige politifolk var i en farlig situasjon, ikke minst siden de var bevæpnet på det tidspunktet. Jeg ville selv gått raskt opp maktmiddelpyramiden for å beskytte tjenestevåpenet mitt og få kontroll, sa Guddal.

Å slå er nest øverst i pyramiden, og bare bruk av skytevåpen er over.

Guddal mener Simensen gjorde motstand mot politiet i nesten 19 minutter, og hadde flere muligheter til å overgi seg. Også før han ble lagt i bakken.

– I stedet bare utviklet det seg. Det virket som han hadde kapasitet og en intensjon om å komme seg opp og kjempe mot politiet. Det var flere trusler på stedet, så jeg mener slagene er å forsvare, for å få kontroll på Simensen.

NRK forklarer Dette er saken Dette er saken Kastet ut fra utested Natt til søndag 30. oktober i 2022 ble Kevin Simensen, Kristian Teigen og Marius Stormo kastet ut av et utested i Kongsberg sentrum, etter en konflikt. Dørvakta mente Simensen drapstruet ham, og kontaktet politiet politiet. Dette er saken Slått i hodet Ikke lenge etter påtraff politiet dem ved en Esso-stasjon. Der ble Simensen lagt i bakken, og slått gjentatte ganger i hodet med knyttet neve. Teigen ble slått i låret med en batong. Hendelsen er dokumentert av en overvåkingsvideo. Dette er saken Frifunnet på alle punkter En politimann ved Sørøst politidistrikt ble tiltalt for overdreven maktbruk og grov uaktsomt brudd på tjenesteplikten. 7. juli i fjor ble han frikjent på alle punkter. Ifølge Buskerud tingrett var maktbruken innenfor det politifolk kan tillate seg. Dette er saken Mente tiltalte selv var i fare Retten la vekt på at politimannen hadde begrensede muligheter til å få kontroll på Simensen. Til tross for flere slag og bruk av pepperspray, ga ikke Simensen seg, ifølge dommen. Tiltalte var svært redd og i fare. Det var avgjørende å få kontroll på Simensen, står det i dommen. Dette er saken Ankesak i Borgarting lagmannsrett Riksadvokaten besluttet å anke dommen, og saken skal gå i Borgarting lagmannsrett den første uka etter påske. Det er satt av fire dager til saken. Dette er saken Henla voldssiktelser De tre mennene fra Vestfossen var lenge siktet for vold mot en politibetjent og trusler mot vekteren, men saken ble for noen uker siden henlagt på bevisets stilling. Forrige kort Neste kort

– Kan se voldsomt ut

Anders Lohne Lie, førstelektor ved Politihøgskolen, underviser i arrestasjonsteknikk. Han har studert videoene, og sier teknikkene som blir brukt er gjenkjennbar fra undervisningen.

– I trening er intensjonen med slagene å slå så hardt at handlingen opphører, i et nødvergeperspektiv. Og da er det mot hodet, sa han fra vitneboksen.

Tiltalte har sagt han fryktet for egen og sine kollegers sikkerhet, og derfor valgte å slå i håp om å få kontroll på Simensen.

Politioverbetjent Lars Ivar Rindhølen jobber i Oslo politidistrikt, og underviser også i arrestasjonsteknikk. Han har bare sett den korte, og sladdede, videoen som ligger på nettet.

– Jeg skjønner at mange reagerer, for det kan se voldsomt ut. Men det er vanskelig for meg å si om maktbruken er lovlig, eller ikke. Vi ser lite om hva som er sagt og gjort i forkant, og videoen viser lite om sinnsstemningen, sa Rindhølen i retten.

Han var kalt inn som vitne av Spesialenheten for politisaker, for å snakke om pågripelser og hvilke verktøy har tilgjengelig.

Politioverbetjent Lars Ivar Rindhølen. Foto: Caroline Utti / NRK

Ønsker å være i overtall

Den tiltalte politimannen tok et såkalt kontaktgrep, hvor han tok tak i armen til Kevin Simensen, som dro seg løs. Rindhølen forteller at det neste steget er å låse vedkommendes arm, men at det er krevende å gjøre alene uten en makker som har kontroll på den andre armen.

– Å bruke overraskelsesmoment. Når kan det være riktig? spurte aktor.

– Hvis du velger å pågripe en person alene, men vi ønsker å være i overtall. I hvert fall to, men gjerne tre eller fire, sånn at vi er sikre på at vi klarer å gjennomføre så effektivt og skånsomt som mulig. En nedleggelse kan være effektivt hvis du må agere på egen hånd.

– Hva er neste steg etter å ha fått ham ned på bakken?

– Få kontroll på ham. Det er lettere når du er flere, og ikke alene. Det blir ofte mye armer og bein. Få kontroll på skuldre og hofte, nagle det ned til bakken, da blir kraften i motstanden ikke av stor betydning. Da kommer fordelen av å være minst to personer.

– Kan du si litt om bruk av slag, og når det kan være nødvendig?

– Slag er på pensum i arrestasjonsteknikk, men innenfor nødvergesporet. Slag er plassert ganske høyt i maktpyramiden som politiet har, rett under skytevåpen.

Minst 13 slag i hodet

Samtidig understreket han at begrepet slag er litt ullent. Knyttet hånd eller flat hånd? Er det mot hodet, eller i magen? Og hvor stor er kraften i slaget, og hvor mange slag er det?

– Hva med slag mot hodet? spurte aktor.

– Slag er en del av opplæringen i forbindelse med nødverge. Slag mot hodet kan hjelpe oss til å få den kontrollen vi ønsker, men må vurderes opp mot skadepotensialet, og det må stå opp mot alvorligheten i situasjonen.

Rindhølen utdypet dette da han ble utspurt av forsvarer Elden.

– Slag må stå i stil med situasjonen tjenestepersonen står i. Redd for å miste kontrollen sånn at vedkommende kan få overtaket og kan angripe og skade, så kan slag mot hodet være en løsning. Men da er vi i en ekstrem situasjon, og ingen annen utvei.

Aktor Marit Oliver Storeng og forsvarerne John Christian Elden og Heidi Reisvang er ikke enig om hvorvidt det er relevant å vise hvordan våpnene Kevin Simensen hadde på seg kan brukes. Foto: Caroline Utti og Runar Henriksen Jørstad / NRK

Viste fram våpen

I sin innledning tirsdag sa aktor Marit Oliver Storeng at hun ikke ønsker at Arne Guddal skulle vise hvordan våpnene Simensen hadde på seg, kan brukes.

– Jeg vil motsette meg at han skal demonstrere hvordan en batong og kniv kan brukes som maktmiddel. Det ble gjort i tingretten, og jeg ser ikke noen grunn til det. Det er enighet om at de ikke ble brukt under hendelsen, sa Storeng.

Forsvarer John Christian Elden kunne ikke love henne dette, og torsdag ba han Guddal vise fram våpnene.

Tiltalte visste ikke noe om våpnene, og aktor mener handlingen hans må ses i lys av situasjonen han sto i, ikke hva som er kommet fram senere.

– Kniven er opprinnelig et jordbruksredskap fra Asia, som seinere er brukt som kampkniv. Det er ikke så lett å miste kniven, selv om du blir slått. Den er designet for å kutte store, dype sår, forklarte Guddal.

Hadde glemt det

Fornærmede Kevin Simensen kom ikke inn på et utested i Kongsberg, og møtte kort tid senere to politipatruljer ved en bensinstasjon i byen. Der ble det en hissig stemning, ettersom det kom en vekter dit som hevdet at Simensen hadde drapstruet ham utenfor utestedet.

I jakka hadde Simensen en kniv og en teleskopbatong. Han har sagt både at han ikke var klar over det, men har også fortalt at han kjente han hadde batongen der på vei ned mot bensinstasjonen.

– Visste du at du hadde med våpnene? spurte Elden.

– Kan ikke si jeg husker det spesifikt. Batongen skjønte jeg at var i lomma, da vi var på vei til Esso og skulle komme oss hjem.

– Når skjønte du kniven var med?

– Da den ble tatt ut i arresten.

Kevin Simensen sier han ikke husket at han hadde våpen i lomma. Foto: Caroline Utti / NRK

Dukket opp en batong

Politifolkene som var på stedet, sier de fant en batong som ikke var politiets.

Her kan du lese hva politibetjentene har sagt i retten:

Dette sier andre politifolk som var til stede Ekspander/minimer faktaboks POLITIMANN: – EN AGGRESSIVITET I LUFTA Tiltaltes makker den aktuelle natta kjørte bilen de satt i. De parkerte ved siden av en annen patruljebil på Esso, for å slå av en prat. To av de fornærmede kom da mellom de to politibilene, og spurte om det var kollokviegruppe. – Det tolket jeg som fyllerør, sa politimannen i retten. Det kom en vekter på den andre sida, og sa at de to mennene mellom politibilene hadde drapstruet ham. – Stemningen endret seg raskt, og den ble hissig. Det var en aggressivitet i lufta, sa politimannen. Den tiltalte politimannen gikk ut, og forsøkte å få Simensen bort fra situasjonen, fordi han mente han var på vei mot vekteren. – Idet jeg kom ut av bilen så jeg at Simensen ble lagt i bakken, og så begynte kollegaen min å slå Simensen. Nedleggelsen var helt etter boka. Hvis han hadde en situasjonsvurdering av at han måtte få kontroll på den personen, så var det helt grei arrestasjonsteknikk. – Er det vanlig å så raskt bruke slag for å få kontroll etter å ha lagt noen i bakken? spurte aktor. – Det er ikke vanlig, men i enkelte situasjoner kan det være nødvendig. POLITIKVINNE: – JOBBET MED Å OPPNÅ KONTROLL Da utestedene stengte parkerte en bil med to politibetjenter ved Esso-stasjonen, med utsikt i flere retninger. Ikke lenge etter kom bilen med den tiltalte politimannen og hans makker. De to patruljene pratet litt sammen gjennom nedrullede vindusruter. – Det kom to menn og gikk mellom patruljebilene våre, og en av dem var Simensen. Deretter kom en vekter, og det fanget oppmerksomheten deres, og de beveget seg til den andre siden av bilen, sa politivitnet i retten. Hun fortalte videre at de da gikk ut av bilene sine, siden hun fikk en følelse av en tildragende stemning utenfor. Ifølge henne reagerte Simensen på noe vekteren sa til en kollega av henne. Hun la merke til at tiltalte tok kontakt med Simensen, og forsøkte å trekke ham vekk. – Simensen rev seg løs, og det endte med en nedleggelse av Simensen. Jeg så at kollegaen min ikke hadde kontroll, og jeg gikk inn for å bistå. Vi jobbet alt vi kunne for å oppnå kontroll, og var nær ved å miste den fullstendig. På et tidspunkt var jeg alene med Simensen, men jeg klarte ikke holde ham nede. – Hva synes du om maktbruken til tiltalte? spurte aktor. – Jeg hadde ikke hans situasjonsforståelse, men jeg oppfattet maktmiddelbruken som proporsjonal. POLITIMANN: – EN KLYNGE MENNESKER PÅ GRESSET Politibetjenten satt i den tredje bilen som kom til Esso-stasjonen, som var en slagmark da de kom ned. – Vi sto i krysset lenger oppe, da jeg ble kontaktet av en vekter som sa han hadde blitt drapstruet av en av gutta som var på vei ned mot stasjonen. Jeg ba vekteren gå ned for å prate med patruljene våre der. Jeg ga beskjed på sambandet, men ingen hørte den. Ikke lenge etter kom makkeren hans tilbake til bilen, og sa de måtte ned til Esso. Han hadde hørt på et annet samband at det var bråk der nede. – Da vi svingte inn der, så jeg kaoset. Det var en klynge mennesker på gresset. Jeg så tiltalte stå med en betong foran en person. Jeg gikk bort og brukte pepperspray, og han satte seg på bakken. Deretter løp politibetjenten bort til klynga på gresset, hvor han fikk hjulpet en kollega. Og så oppdaget han den tiltalte politimannen og politikvinnen som kjempet mot Simonsen på asfalten. Han bisto dem. – Slapp dere opp maktbruken? – Ja, flere ganger vi løsnet på taket, uten at det resulterte i at han roet seg ned. Det skjedde først da det kom ei jente bort til ham. TIDLIGERE POLITIMANN: – SKJEDDE BAK RYGGEN MIN

Den pensjonerte politioverbetjenten var i en av de to bilene på Esso-stasjonen, hvor kollegene pratet sammen. – Etter en liten stund kom en vekter, og fortalte at han hadde blitt drapstruet av en guttegjeng og ville anmelde forholdet. Han sa «der kommer de». Da kom Kevin Simensen og gikk mellom politibilene. I avhør har eks-politimannen sagt at vekteren fortalte om verbale drapstrusler og også et tegn over halsen, som om de skulle ta strupen på ham. Etter kort tid oppdaget Simensen at vekteren sto der. – Han gikk bestemt mot vekteren. Jeg gikk ut av bilen for å stille meg mellom vekteren og Simensen, for å danne et skjold. – Følte du de utgjorde en trussel mot dere eller vekteren? spurte forsvarer Heidi Reisvang. – I hvert fall mot vekteren, ja. Det var derfor jeg gikk ut, for jeg følte de ville ta vekteren. På dette tidspunktet gikk den tiltalte politimannen ut av sin bil, og opp til Simensen. – Det som skjedde mellom ham og Simensen, skjedde bak ryggen min, for jeg sto henvendt mot vekteren, og var da mest opptatt av ham. Han så derfor lite av det videre opptrinnet, før han så basketaket på bakken. – Var tiltalte i fare? spurte aktor Marit Oliver Storeng. – Det var veldig voldsomt fra begge parter. Det var ting jeg ikke hadde fått med meg. – Hvordan opptrådde Simensen på bakken? – Han gjorde det han kunne for å komme seg unna.

– Den kan ha vært i jakkeermet mitt og falt ut, sa Simensen.

Den tiltalte politimannen sier han slo Simensen så mange ganger fordi han ikke lå i ro, og i stedet kjempet imot. Politimannen visste ikke noe om at fornærmede hadde våpen.

En ansatt i NRK er meddommer i denne rettssaken. Hun har ingen rolle i dekningen av saken.