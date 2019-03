Meteorolog: – Til uka kommer våren

Allerede til helgen vil det komme enda mer nedbør, spesielt i Agder og på telemarkskysten, mens det blir kraftig vind over hele Sør-Norge.

– Nord-Norge får det beste været på grunn av et svakt høytrykk på søndag, men på Spitsbergen vil det komme noe nedbør, sier Seter.

Første del av helgen blir det vekslende vær i nedre del av landet, og lørdag ser litt bedre ut enn søndag, forklarer hun.

Vår over «hele fjøla»

TOSIFRET: På fredag i neste uke viser prognosene at gradene kryper opp mot 10 plussgrader i Drammen i Buskerud. Foto: SKJERMDUMP / YR.NO

Men det ser ikke ut til at vinterværet vil fortsette. Så fort vi kommer over helgen og litt ut i neste uke vil vi få en smakebit av vår over hele landet.

– Fra onsdag begynner temperaturen å stige, og noen steder vil gradestokken krype helt opp mot 10 plussgrader. Da vil det føles vårlig og fint hvis sola skinner i tillegg, poengterer Seter.

Hun forklarer at det allikevel kan bli nattefrost mange plasser.

– Nedre del av landet får det vårlige været først, men så brer det seg etter hvert nordover, slik at vi vil få plussgrader i hvert fall i lavlandet i hele Norge.

Seter forteller at det ifølge prognosene vil bli mildvær helt opp til Spitsbergen.

KAN BLI KJØLIG IGJEN: Til tross for at våren dukker opp til uken, tørr ikke meteorologen å love at den har kommet for å bli. Foto: Elly Solheim

– Det betyr at både nord og sør kan forvente en smak av våren.

Ikke sol alle steder

EN SMAK AV VÅR: – Neste uke vil hele landet få en smakebit av våren, sier statsmeteorolog Kristin Seter. Foto: Kamilla Pedersen / met.no

Selv om det blir varmegrader over hele landet, tørr ikke meteorologen love at det blir sol alle steder.

– Vårværet kommer fra vest som betyr at det blir nedbør på vestlandet og fint østafjells.

I Nord ser det ut til at det blir litt blandet, men Øst-Finnmark kan få pent vær, forklarer Seter.

– Trondheim er i grenseland, men kan også få nedbør fordi været kommer fra vest.

Usikkert hvor lenge det vil vare

Til tross for gode prognoser, kan ikke meteorologen si med sikkerhet at våren er i full anmarsj enda. Hun poengterer at den største usikkerheten er når vi nærmer oss neste helg.

– Sånn det ser ut nå blir det varmt ut neste uke, og så blir det kjøligere igjen, spesielt i nord. Allikevel er dette fortsatt veldig usikkert.

Men meteorologen slår i hvert fall fast at vi får en smakebit på våren. Om den har kommet for å bli gjenstår å se.