Brrrrrrrrrrrrrrrrrr – ny kuldebølge i Norge? Yr.no melder 273 kuldegrader

En av dem som advarte om den alarmerende lave temperaturen neste søndag, var Morten Sæterhaug ved Kvistli gård i Folldal.

Morten Sæterhaug er vant til kulde siden han bor i Folldal der det ofte er under 20 kuldegrader. Foto: Petter Strøm / NRK

– Den første tanken var at det er fint at det er islandshester vi holder på med, sier Sæterhaug.

Han driver med turistridning i det kalde dalføret.

Mange av dem som har sjekket langtidsvarslet lurer på om det blir noe av skituren i et av de mange områdene der sibirkulda skal komme. Noen har begynt å finne frem ekstra ullklær og finne ut om de har nok ved til å holde varmen.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Bente Marie Wahl sier hun har fått så mange henvendelser angående langtidsvarselet at det er vanskelig å gjøre jobben sin i dag.

Revurderte fjellturen

For Eystein Hoddevik som skulle på skitur med to briter ble det for mye da han så varselet som ble meldt på Finse. Derfor skrev han til NRK:

Finse fikk også vite at kuldegradene kunne krype nedover mot neste søndag. Minus 273 viste langtidsvarselet. Foto: Gerardo Stern / Finse 1222

– Skikkelig kaldt, faktisk. Det må være verdensrekord? Vi er 3 mann som nå revurderer fjellturen vår. Men heldigvis skal det ikke bli like kaldt på Geiteryggshytta så nå ender vi kanskje der istedenfor.

Minus 273 grader ble også meldt på Langevåg, Gardermoen, Vigrestad og Bardufoss. For å nevne noen av de mange stedene der de ble bekymret.

Teknisk feil

Telefonen har nesten ikke stått stille hos vakthavende på Meteorologisk institutt i dag.

– Vi har sendt mail til programmererne for å luke ut denne feilen. Grunnen til at langtidsvarselet viser så mange minusgrader er at det er en feil i omregningen fra Kelvin til Celsius, sier Wahl.

Bente Marie Wahl er vakthavende ved Meteorologisk institutt i dag. Hun måtte forklare feilen i en tweet tidligere i dag. Foto: MAGNE VELLE

Kelvin er den grunnleggende enheten for måling av temperatur. Brøken 1/273,15 er valgt slik at skalaen blir parallell med celsiusskalaen, en temperaturdifferanse på 1 °C tilsvarer derfor en differanse på 1 K.

Meteorologisk institutt måtte sende ut en Twitter-melding for å oppklare situasjonen.

I NRKs tipsportal havnet mange meldinger om at det var feil i langtidsvarselet som nylig ble sendt ut. Så kom også meldinger om et enda kaldere sted i Norge.

De ekstreme arktiske kulderekordene varer ikke lenge i disse tider.

NRKs tipsportal fikk mange henvendelser om kulden som vil krype inn over landet neste søndag. Her er det Fagerheim på Toten som får kuldevarselet.

Det aller siste kommer fra Fagerheim, Sletta på Østre Toten. Her viste varselet at det blir en grad kaldere enn i Folldal. Hele 274 minusgrader meldte Yr.no at det kommer til å bli søndag den 10. mars.

Noen bedre?

