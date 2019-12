Mangel på norsk ribbe i butikkene – må importere 300 tonn før jul

– Nå er det noen hundre kilo på lager, men på torsdag kan vi snakke tonn, sier Stine Brevik, butikkslakter hos Spar Kristensen i Drammen

På kjølelageret i butikken hvor hun jobber står det stablet plastkasser med fersk ribbe. Mye av kjøttet er imponert fra Tyskland.

Når julen står for dør, er det mange om beinet for å få tak i fersk juleribbe. Det fører til at store mengder må importeres.

– Det er veldig stor etterspørsel etter fersk ribbe den siste uken før jul, og vi klarer ikke å skaffe nok fersk norsk ribbe. Derfor har det blitt en kvote på import i desember, sier Endre Myhr, kommunikasjonssjef i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

Hvert år går butikkene tomme for fersk norsk ribbe i desember. I år importeres 300 tonn fra utlandet. Foto: Azad Razaei / NRK

Går god for den tyske ribba

Etter forhandlinger med EU, får Norge nå lov til å importere en kvote på 300 tonn for å dekke det norske behovet for fersk ribbe ført jul.

Kvoten ble auksjonert bort av Landbruksdirektoratet, og importen får skje i tre uker. Ifølge Myhr er det ingen grunn til å frykte den tyske ribba.

Endre Myhr, kommunikasjonssjef i KLF, forteller at det stilles like krav til norsk ribbe og EU-ribbe. Foto: Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund

– Kvalitetskravene som importørene setter er det samme som de setter til norsk ribbe. Det eneste den ikke har er det norske flagget på emballasjen, sier Myhr.

Norge og EU har også det samme regelverket for dyrevelferd, legger han til.

Også Brevik går god for den tyske ribba som nå er å finne i butikkene her til lands.

– Den er jevn og pen, og svorene er glatte. Det er enkelt å få sprø svor, og det er et passe spekklag under også. Den er vel så bra som den norske, sier Brevik.

Foretrekker norsk kjøtt

Selv om den tyske ribba skal være vel så bra, er det mange som foretrekker norsk ribbe på bordet julaften.

– Jeg har akkurat kjøpt årets ribbe. Den er kjempefin og mager, sier én av kundene på Spar Kristensen i Drammen.

– Vet du hvor den kommer fra da?

– Jeg håper den kommer fra Norge. Det er det beste det.

Det stilles ingen krav til butikkene om at de må opplyse om at ribba er importert fra et annet land, opplyser Myhr.

Derfor kan det være lurt å spørre de ansatte dersom du vil være sikker på hvor juleribba kommer fra.

Det er mange om (ribbe)beinet når julemiddagen står for tur. Foto: Azad Razaei / NRK

– Bedre enn å gå tom

Uten importkvoten på 300 tonn EU-ribbe, ville vi gått tom for fersk ribbe til jul her i landet.

Brevik er glad for at hun kan tilby fersk ribbe til alle kundene denne julen. Foto: Azad Razaei / NRK

Det er nemlig slik at butikkene vil ha mye mer ribbe enn det de norske slakteriene klarer å levere, og det scenarioet husker Brevik godt.

– For noen år siden var tilgangen på fersk norsk ribbe så dårlig, og da åpnet ikke Norge opp for import. Da sto vi uten fersk ribbe, mens i år får alle kundene det til jul, sier Brevik.