Løfter 5000 kilo om dagen

Når melkesyra bobler fra tærne til øreflippene, henter Kristin Holte fram sin indre kriger.

På en vanlig hverdag kan hun løfte opp til 5000 kilo. To økter om dagen, fem dager i uka. En dag med svømming og en fridag. Det må til for at 33-åringen fra Hokksund skal bli best.

Snart kjemper hun om verdensmestertittelen i crossfit. 146.000 kvinner vil til VM, men bare de 150 beste kommer med.

– I crossfit nytter det ikke bare være god i én ting. Jeg må være best i alt. Målet mitt er å gå hjem fra en konkurransen og vite at jeg har gitt alt, sier Holte.

– Utrolig imponerende

33-åringen er rangert som nummer tre i verden akkurat nå. Foran seg har hun to damer fra Island.

Else-Marthe Sørlie Lybekk, fagsjef i Olympiatoppen, har fulgt Kristin Holte gjennom mediene. Crossfit ikke er en gren under Norges idrettsforbund.

– Det er rett og slett utrolig imponerende å prestere på et så ekstremt nivå, sier Lybekk.

Dette er crossfit Ekspandér faktaboks Crossfit er en treningsform som kombinerer trening med vekter, kondisjon, gymnastikk, spenst og trening med egen kroppsvekt.

Crossfit ble startet av amerikaneren Greg Glassman i 2000.

Treningsformen har vokst kraftig i Norge de siste årene.

146 000 kvinner konkurrerer om å nå VM.

150 kvalifiserer seg til VM.

Kristin Holte ble nummer sju i VM i 2017 og 2018. Kilde: Wikipedia/boxrox.com

President Arild Mjøs Andersen i Norges Triatlonforbund påpeker at crossfit-utøvere må prestere på et høyt nivå i mange øvelser.

– Det Holte får til blir lagt merke til langt utenfor crossfit-miljøet, sier han.

Kristin Holte tar 50 kipping pull-ups på rad. Det er å henge ned under stanga og kippe seg helt opp i en bevegelse som man kjenner igjen fra turn. Foto: Pia Cecilie Lorentzen

Ekstreme treningsmengder

Crossfit er en kombinasjon av gymnastikk, vektløfting og utholdenhet.

Ekstreme mengder trening må til for å nå verdenstoppen.

– Når jeg begynner å bli blå på leppene på grunn av lite oksygen og pulsen er ekstremt høy, da kjenner jeg at panikken kommer. Det er faktisk spennende å kjenne på hvor mye jeg klarer å pushe meg med så mye syre i kroppen, sier Holte.



Hun drev tidligere med friidrett, turn og dans. Etter tretthetsbrudd i begge leggene ble hun i 2012 tvunget til å trene mer styrke.

Her viser Holte kipping pull-ups, som hun kan ta 50 repetisjoner av:

Hun er crossfit-utøver i verdenstoppen. Idrettsutøveren fra Øvre Eiker trener her i Oslo.

Langrennsstjerner utslitt

Også langrennsstjerner lar seg imponere av Holte.

– Her snakker vi om kanskje noen av de råeste utøverne i hele verden, uttalte Martin Johnsrud Sundby til Nettavisen etter en treningsøkt med Holte.

Martin Johnsrud Sundby har tidligere vært med på en økt med Kristin Holte. Foto: NRK

VM i crossfit, som kalles crossfit games, går i Madison, Wisconsin i USA fra 31. juli til 4. august. I fjor havnet Holte på sjuende plass.

Før VM skal Holte konkurrere i Kina og USA. Nå, som vanlig, er hun i hardtrening.

Finner sin indre kriger

– Jeg trodde crossfit var noe alle skulle drive med, og da skulle i hvert fall ikke jeg drive med det. Men, så prøvde jeg og ble frelst, sier hun.

Mental trening gir Kristin Holte ekstra krefter. #kriger er hennes triggerord.

Kristin Holte i dyp konsentrasjon. Når hun er på sitt mest slitne tar hun fram sin indre kriger. Foto: Privat

– Når jeg har forferdelig vondt, og har lyst til å gi opp, tenker jeg på min indre kriger. Da er jeg en kriger som skal fra a til b uten hindringer. Krigeren gir ikke opp og kjemper til hun er ferdig.