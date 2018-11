Kø for å fjerne oljetanker

– Vi har hatt bortimot åtte eller ni oppdrag på de verste dagene. Eller de beste kan vi vel kanskje si, forteller Ruben Bjerknes i Ringerike Septikservice.

Septikbilen står parkert utenfor en enebolig i Vikersund. Oljetanken som ligger delvis nedgravd i hagen skal fjernes, men først må den rengjøres slik at ikke olje renner ut i grunnen.

Ruben Bjerknes på vei ned i oljetanken for å rengjøre den. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Hele landet har et fokus mot 31.12 når det gjelder oljetanker, sier Sindre Godager i Nortank, Norges største firma innen sikring av oljetanker.

Blir forbudt

Årsaken er at det i 2020 blir forbudt å fyre med olje i hus og hjem, og myndighetene bestemte i fjor at støtteordningen for å fjerne oljefyren og erstatte den med miljøvennlige alternativer skulle økes.

Sindre Godager er avdelingsleder i Nortank. Foto: Privat

I år kan man få opptil 50.000 kroner i støtte fra Enova, men det er bare én måned igjen. Fra 2019 halveres støtten.

– Vi har tre personer som betjener sentralbordet vårt for innkommende samtaler. I perioder klarer vi ikke å ta unna alt, sier Godager.

– Kan dere hjelpe alle som ringer dere?

– Vi kan hjelpe de aller fleste, men vi kan ikke hjelpe alle som ringer i november og håper på å få gjort det i år.

I 2020 blir det forbudt å fyre med olje. Innen den tid må tanker fjernes eller fylles igjen. Foto: Anette Skafjeld / NRK

225 millioner utbetalt til energitiltak

Ferske tall fra Enova viser at den økte støtten har gitt resultater. Så langt i år har 1.925 oljefyrer blitt skiftet ut. Det er dobbelt så mange som i fjor.

Anna Barnwell er markedssjef for bygg og energisystem i Enova. Foto: Enova

Og når det gjelder utskiftning av oljekaminer er tallene tredoblet.

– Vi er kjempefornøyde. Folk har økt interesse for å gjennomføre energitiltak i huset sitt, sier markedssjef for bygg og energisystem i Enova, Anna Barnwell.

– Hittil i år har vi faktisk utbetalt 225 millioner kroner til ulike energitiltak i norske husholdninger, legger hun til.

Laster Highcharts-innhold

I oktober ble det satt rekord i antall oljeutfasinger, og denne rekorden blir slått i november. Enova sier at selv om det har vært en jevn økning hele året så er det først de to siste månedene det har eksplodert.

– Skal være i orden

William Nilsen ville at alt skulle være i orden før huset skal selges. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Vi har jo satt inn varmepumpe litt tidligere, så vi har drøyd litt med dette. Men nå skal tanken ut, sier huseier William Nilsen.

– Var det viktig for dere å få gjort det før nyttår for å få den ekstra støtten?

– Nei, ikke nødvendigvis. Vi har planer om å selge huset til sommeren og da skal det være i orden.

Hos Enova understreker man at merker en økende pågang. Svartjenesten har hatt 8.600 henvendelser, og to av tre er spørsmål knyttet til oljeutfasing.

I en e-post til NRK skriver Enova at «folk lurer på alt fra hva de skal gjøre med oljetanken til hvilke alternativ vi anbefaler, og hva som skal til for å få støtte.»