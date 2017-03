Hunden Tedd (5) fant tysk turist begravd i snøskredet

– Han gjorde en skikkelig markering og begynte å grave. Det var liksom ingen tvil, sier hundefører og Tedds eier, Pål Bakken fra Nore i Numedal.

En tysk turist ble onsdag ettermiddag tatt av et snøskred vest for Haugastøl i Hol kommune. Den 22 år gamle kvinnen ble funnet i live etter nærmere fire timer og er innlagt på Oslo universitetssykehus med alvorlige skader.

Redningsarbeidet ble krevende på grunn av svært dårlig vær i området. To ambulansehelikoptre forsøkte å komme seg inn til området, men måtte snu.

En tysk kvinne ble tatt av et snøskred vest for Haugastøl i Hol kommune onsdag. Foto: Eric McNair-Landry

Sju lavinehunder fra Norske redningshunder, blant dem border collien Tedd (5), ble fløyet til Geilo etter hvert som været tillot det. Deretter ble de fraktet opp til Haugastøl.

– Litt ærefrykt

Tedd var første redningshund på stedet. Mellom sju og ti minutter tok det ham å lokalisere den savnede kvinnen. Deretter tok mannskaper over jobben med å grave opp kvinnen.

– Man får adrenalin i kroppen i sånne situasjoner. Det er en følelse som er vanskelig å beskrive, sier hundefører Bakken om da han forsto at den savnede kvinnen var funnet.

Det var første gang Tedd har vært med i en redningsaksjon.

– Det er dette vi jobber og trener for. Vi legger ned mange timer i året på trening. Så det er litt ærefrykt, sier Bakken.

– Får Tedd ekstra god mat i kveld?

– He, he, han skjønner ikke dette likevel. Han gjør det bare for å ha det moro. Det er en lek for hunden, men alvor for oss.

HJEMME IGJEN: Tedd, som er en border collie, var ute på sin første redningsaksjon da han snuste seg fram til den savnede kvinnen. Foto: Privat

– Et mirakel

At den savnede kvinnen til slutt ble funnet ved hjelp av Tedd, var manges fortjeneste, understreker Bakken som har vært med på redningsaksjoner med hund siden 2001.

Også operativ leder i Norske redningshunder, Ann Kristin Sogn, berømmer innsatsen fra alle involverte.

– Selv om det er en hund som er avgjørende og sier «vi skal grave her», så er det viktig å få fram at det er system som har gjort en fantastisk jobb. Det er nesa til Tedd som gjorde at vi visste hvor det skulle graves, men det hadde ikke spilt noen rolle hvis ikke resten av apparatet hadde gjort jobben sin.

Politiet fikk melding om at den tyske kvinnen var tatt av snøskred klokken 12.16. Klokken 16 ble hun funnet i live.

– I forhold til all statistikk, så er dette et mirakel. Hun hadde virkelig flaks oppe i det hele, sier Sogn.