Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige

– Hvor du bor, vil faktisk ha betydning for forsikringen forteller Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Forsikringsselskapene har en rekke kriterier de bruker for å sette en pris på forsikringen. Noen selskaper opererer med hele 30 ulike kriterier. Det kan være alt fra hvor langt en kjører i løpet av et år, bilens alder, sjåførens alder og hva slags motor bilen har.

Men også området eieren bor i og selve gateadressen har mye å si.

– Vi baserer oss på statistikk som viser hvor skadeutsatt en er avhengig av forskjellige faktorer og da er gateadressen din en slik faktor, sier Haraldsen.

Skiller fra gate til gate

Forsikringsselskapene har sine egne statistikker over skader. Det betyr at om et selskap opplever at de får mange tilfeller av skader i et området eller gate, så vil forsikringsprisen også øke hos alle som bor i det området eller gaten og som har forsikring i det selskapet.

Så hvis det er mye bilinnbrudd i en gate, men ingen i gaten ved siden av, vil prisen være billigere der det ikke er registret noen innbrudd.

Simen Rudi, kommunikasjonsrådgiver hos Sparebank 1 forsikring. Foto: SpareBank1

– Hvor du bor har faktisk en del å si, forteller Simen Rudi, kommunikasjonsrådgiver hos Sparebank 1 forsikring.

En forskjell på over 2000 kr

En liten stikkprøve NRK har tatt viser at det hos noen forsikringsselskap kan skille over 2000 kroner fra et sted til et annet. Og det kan altså være forskjeller helt ned på gatenivå.

– Vi vet ikke eksakt hvor du kjører, men vi vet hvilket område du bor i. Med det kan vi si noe om hvilke veier du ferdes på. Bor du i en storby som Oslo eller Bergen, så vet vi noe om trafikkbildet der og om hvordan parkeringssituasjonen er, forklarer Rudi.

Men selskapene samarbeider ikke med hverandre om statistikken. Det betyr at de gjør sine egne vurderinger og at de har sine egne statistikker.

– Hvis du bor mer landlig til så kan det være grusveier, smale veier og krappe svinger. Det kan ha noe med vær og føre å gjøre. Alt dette har vi statistikk på, og vi vet at det er ganske store forskjeller. Så det har litt å si hvor du bor hen, sier Rudi.

– Er systemet rettferdig?

– Det er vel sånn at de fleste mener de burde betale litt mindre eller tjene litt mer. Men vi mener vi setter riktige priser ut fra den informasjonen vi har om skaderisiko, avslutter Haraldsen.