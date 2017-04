Kjøpte samme type bil etter brann – Forsikringsprisen ble tredoblet

Kjetil Antonsen på vei fra Svolvær til Laukvik i bilen sin. Han holder en fart på rundt 80 km/t. Underveis merker han at bilen begynner å rykke med jevne mellomrom. Etter fem minutter blir plutselig hele kupeen fylt med sort røyk. Han stopper bilen og kommer seg ut.

Bilen til Kjetil Antonsen ble overtent i løpet av minutter. Foto: privat

– Det tok ikke lenger enn ti minutter før hele bilen var overtent. Hva som forårsaket brannen er det fortsatt ingen som vet, forteller Kjetil Antonsen til NRK.

Det kunne gått langt verre. Antonsen slapp unna med skrekken da bilen brant ned 20. desember i fjor.

Kjøpte samme bilen på nytt

Han innså etter hvert at han fortsatt hadde behov for bil. Etter den dramatiske bilbrannen leide han en bil i noen dager, før han ved tilfeldighet kom over en bruktbil av samme modell som han hadde tidligere.

– Jeg tok kontakt med selgeren, og avtalte at jeg skulle kjøpe bilen. Vi ble enige om at jeg skulle endre forsikringen på bilen, slik at den sto i mitt navn, forklarer Antonsen.

Kjetil Antonsen (47) fra Kabelvåg i Lofoten. Foto: privat

Dagen etter ringte han forsikringsselskapet sitt for å overføre forsikringa til den nye bilen. Men det skulle vise seg å ikke være helt enkelt.

– Beskjeden jeg fikk var at ansvarsforsikringen kostet 8000 kroner, delkaskoen var på 13.000 kroner, mens full kasko forsikring ville koste 31.000 kroner, hevder han.

Nesten tredoblet forsikring

Den nye bilen var en Audi A6 2,8 liter QT bygd i 1999. Eneste forskjellen fra den gamle var en litt større motor. Antonsen kunne ikke forstå hvorfor han plutselig skulle betale nesten tre ganger så mye.

Til venstre er den gamle bilen som brant ned. Til høyre er den nye bilen som koster vesentlig mye mer å forsikre. Foto: privat

– Jeg spurte flere ganger om kundebehandleren var seriøs. Men det var han tydeligvis. Jeg synes ikke det henger på grep i det hele tatt å skulle betale så mye for å forsikre en 17 år gammel bil, sier han oppgitt.

Mye skadehistorikk gir høy forsikringspris

Antonsen fikk beskjed om at den nye prisen de forlangte, hang sammen med tidligere forsikringssaker. Vardia Forsikring sier til NRK at de ikke vil kommentere saker på enkeltkundenivå.

– Utgangspunktet er at vi priser ut fra hvordan vi oppfatter risikoen kunden ønsker å forsikre hos oss. Her spiller flere faktorer inn, blant annet konkret skadehistorikk på enkelte bilmerker, til geografiske og makroøkonomiske forhold, forklarer Poyan Sinalipour, skadesjef hos Vardia.

Antonsen fortviler over at tidligere hendelser, som han selv mener er uforskyldte skal gjøre at det blir såpass urimelig å forsikre seg.

Han har nå byttet til et annet forsikringsselskap, og hevder å ha fått en langt rimeligere avtale der. Han oppfordrer folk til å være våken på hva forsikringsselskapene faktisk ber om.

– Jeg skjønner at de gjør sine vurderinger, og at jeg hadde en del skadehistorikk. Likevel synes jeg ikke denne prisen hang helt på grep, sier Antonsen.